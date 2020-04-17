Энергетика

ВедомостиВедомостиРоссийские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

Компании делают собственные расчеты, добавил один из них. По условиям сделки ОПЕК+, подписанной 12 апреля, Россия с 1 мая должна сократить добычу нефти до 8,5 млн баррелей в сутки. По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте Россия добывала 11,3 млн баррелей в сутки нефти и газового конденсата.
Читать в источнике
Комментировать153

Подробнее о событии

Квоты по снижению нефтедобычи компаниями РФ распределили пропорционально

Интерфакс15:11

Российские нефтяники не могут договориться о снижении добычи после сделки ОПЕК+

URA.Ru10:38

В Минэнерго предложили не делать исключений при снижении добычи в России

РБК12:18

У российских нефтяников начались проблемы со снижением добычи

Lenta.ru11:05

Источник: Минэнерго предложило нефтяникам сократить добычу пропорционально

ТАСС14:14

Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

Ведомости08:48

FT узнала о спорах российских нефтяников из-за квот на сокращение добычи

Forbes05:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 20:37, Ашберн

Комментарии

Здоровье

Резкий рост числа заболевших коронавирусом зафиксирован в Приморье

Напомни, что три последних дня в Приморье ежедневный рост числа заболевших составлял четыре человека в день.
ВЕСТИ: Приморье вчера в 22:17
31
Общество

Врач рассказал, способствует ли баня профилактике коронавируса

Иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал, способствует ли посещение бани профилактике новой коронавирусной инфекции.
Мойка78 19:44
Здоровье

Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1,2 тысячи после пересчета

Число жертв выросло на 1290 — до 3869 человек. Число случаев заражения выросло на 325 — до 50 333.
НТВ 03:13
64
Шоу-бизнес

Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками

В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro вчера в 11:06
33
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
697
Общество

В Чехии выставили на продажу памятник Сталину

Недавно в Праге сняли с пьедестала памятник советскому маршалу Коневу, что вызвало гневную реакцию российского МИДа.
Эхо Москвы 20:07
Политика

Зеленский поставил перед украинцами задачу выжить

Напомним, что на Украине до 24 апреля действует режим карантина.
Российская газета 17:32
23
Гаджеты

Дешёвый OnePlus на MediaTek покажут уже завтра? Компания дразнит новым продуктом

Смартфоны OnePlus 8 и 8 Pro были представлены в США два дня назад. Презентация в Китае намечена на завтра.
iXBT.com вчера в 07:07
Кино

Гузель Яхина ответила на претензии к сериалу «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru 03:28
22
Происшествия

Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста арестовали и оштрафовали

25-летний игрок заплатит две тысячи рублей и проведет двое суток под арестом. Инцидент произошел 16 апреля в Новокузнецке.
Lenta.ru 08:52
313
Общество

Безработным России установили максимальные выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
1,9K
Политика

Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани

Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса.
News.ru 17:29
10
Общество

Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров

Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
457
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр

Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства.
Парламентская газета 01:40
2,1K
Шоу-бизнес

У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой

Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
News.ru вчера в 11:31
15
Происшествия

В Ингушетии ищут пропавшего ребенка

Спасатели, правоохранители и жители соседних населенных пунктов ищут четырехлетнюю девочку, пропавшую 17 апреля в селе Нестеровском Сунженского района Ингушетии.
ТАСС 18:02
Общество

Депутат Плетнёва ответила авторам флешмоба «Накормите моих детей, и я останусь дома»

Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила радиостанции «Говорит Москва», что людям, оставшимся без зарплат, будут выплачены пособия по безработице.
Говорит Москва 06:52
Общество

Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса

Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
1,4K
Общество

В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
238
Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
829
Происшествия

Установлены заказчики бунта в российской колонии

Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
121
Общество

В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом

Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
ТАСС 16:37
9
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию

Решение об отмене чемпионата мира по фигурному катанию было ожидаемым.
МонаВиста 14:10
6
Общество

В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса

RT на русском 13:44
54
Общество

Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17

Экономика сегодня 15:31
33
Происшествия

Представителя охранного предприятия судят на Сахалине за мошенничество на 42 млн рублей

Для возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 130 млн рублей и предъявлен гражданский иск.
Интерфакс - Россия 08:04
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
517
Экономика

«Что-то новое и ужасное»: экономисты рассказали о будущем после пандемии

Профессор экономики Колумбийского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц добавил, что после окончания пандемии государствам будет необходимо создать более дальновидную и жизнестойкую глобальную финансовую систему.
РИА Новости 16:22
Общество

Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве

По словам мэра, в результате предпринимаемых мер в городе удалось обеспечить запас прочности медицинской системы — не сиюминутный, а на видимую перспективу.
Росбалт 15:39
24
Наука

Создан новый метод для лечения рака печени

Новый комбинированный метод терапии рака печени был разработан международной командой ученых.
Rusargument 19:49
5
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное