Энергетика
ВедомостиРоссийские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Компании делают собственные расчеты, добавил один из них. По условиям сделки ОПЕК+, подписанной 12 апреля, Россия с 1 мая должна сократить добычу нефти до 8,5 млн баррелей в сутки. По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте Россия добывала 11,3 млн баррелей в сутки нефти и газового конденсата.
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с чего всё началось
Новая рекордная сделка в рамках ОПЕК+ привела к спорам российских нефтяных компаний по поводу того, как распределить требуемое сокращение добычи, рассказали источники Financial Times.Forbes05:39
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