Энергетика

ВедомостиВедомостиРоссийские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

Компании делают собственные расчеты, добавил один из них. По условиям сделки ОПЕК+, подписанной 12 апреля, Россия с 1 мая должна сократить добычу нефти до 8,5 млн баррелей в сутки. По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте Россия добывала 11,3 млн баррелей в сутки нефти и газового конденсата.
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с чего всё началось
Новая рекордная сделка в рамках ОПЕК+ привела к спорам российских нефтяных компаний по поводу того, как распределить требуемое сокращение добычи, рассказали
 источники Financial Times.
Forbes05:39

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FT: российские компании не могут договориться о сокращении нефти

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FT: сделка ОПЕК+ оказалась под угрозой из-за российских нефтяников

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У российских нефтяников начались проблемы со снижением добычи

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FT узнала о спорах российских нефтяников из-за квот на сокращение добычи

Forbes05:39
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В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
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В Ленобласти коронавирус подтвердился у 6% больных с внебольничной пневмонией

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Депутаты попросили власти выплатить всем россиянам по 25 тыс. рублей

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