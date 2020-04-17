Энергетика
ВедомостиРоссийские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Компании делают собственные расчеты, добавил один из них. По условиям сделки ОПЕК+, подписанной 12 апреля, Россия с 1 мая должна сократить добычу нефти до 8,5 млн баррелей в сутки. По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте Россия добывала 11,3 млн баррелей в сутки нефти и газового конденсата.
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с чего всё началось
Новая рекордная сделка в рамках ОПЕК+ привела к спорам российских нефтяных компаний по поводу того, как распределить требуемое сокращение добычи, рассказали источники Financial Times.Forbes05:39
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Комментарии
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru вчера в 04:45
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
Средний возраст жертв коронавируса в Коммунарке составил около 68 лет
Средний возраст пациентов больницы в Коммунарке, скончавшихся после заражения коронавирусом нового типа, составил около 68 лет.
Газета.Ru 13:22
Экономика
Госдума дала право отказаться от моратория на банкротство
Москва, 17 апреля 2020, 11:05 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла поправки, позволяющие отказаться от моратория на банкротство, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 04:05
Общество
Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:08
Политика
Путин перенес проведение парада Победы
Республика Татарстан вчера в 11:11
Общество
В Липецкой области произошел сбой в системе выдачи пропусков
С 17 апреля в четырех городах Липецкой области — Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине — начал действовать пропускной режим, сообщается на сайте региональной администрации.
РБК 12:32
Шоу-бизнес
Умерла звезда фильма «Июльский дождь» Евгения Уралова
Советская и российская актриса Евгения Уралова умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Театра имени Ермоловой.
РИА Новости 09:11
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Политика
Госдума упростила получение российского гражданства для иностранцев
Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон об упрощенном получении российского гражданства для иностранцев.
Агентство Москва 04:01
Кино
Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи
Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль.
ИА InterMedia вчера в 08:37
Футбол
Федун рассказал, что ждет российские клубы: «Будет очень больно»
Цифры, к которым привыкли клубы, игроки и их агенты, отойдут в прошлое, и пока неизвестно, когда затраты вернутся к тому уровню, какой был до пандемии.
МК-Спорт вчера в 10:43
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Происшествия
В Башкирии омбудсмен начала проверку задержания детей полицией
Уполномоченная по правам ребенка в РБ Милана Скоробогатова организовала проверку в Нефтекамске в связи с появившимся в сети видео, на котором полицейские силой ведут двоих детей в машину.
Российская газета 06:20
Политика
Помпео: США хотят осмотреть лабораторию в Ухане
Вашингтон, 17 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Китаю следует пустить американских специалистов в лабораторию, в которой, как считает Вашингтон, мог быть создан коронавирус, заявил 17 апреля госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, передаёт Fox Business.
REGNUM 13:05
Недвижимость
Россиянам разъяснили условия получения льготной ипотеки под 6,5%
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил облегчить выплату ипотеки, запустив льготную программу.
ТК Звезда 11:21
Общество
Работающим пенсионерам продлили особый порядок выдачи больничных
В России работающие пенсионеры на карантине смогут дистанционно получить больничный до 30 апреля.
Парламентская газета 13:10
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Общество
В МЧС объяснили, что будет в Петербурге в случае введения режима ЧС
Заместитель начальника ГУ МЧС по Петербургу объяснил, что будет происходить в городе в случае введения чрезвычайного положения.
Piter.tv 11:45
Экономика
Агентство Fitch понизило рейтинг Аргентины до неизбежного дефолта
Долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины понизило с уровня «СС» на «С» («неизбежный дефолт») международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, 17 апреля сообщается на сайте организации.
ИА Красная Весна 13:06
Футбол
«Спартак» не планирует выкупать Шюррле
Московский "Спартак" не планирует выкупать игрока дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, сообщает Bild .
Газета.Ru 13:24
Политика
Помпео и Лавров провели телефонный разговор
«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили последующие шаги в двустороннем диалоге по стратегической стабильности, принимая во внимание пандемию COVID-19», — говорится в её заявлении.
RT на русском 12:17
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Экономика
Снижение ключевой ставки допустил ЦБ
Еще в начале апреля Набиуллина заявляла, что текущая ключевая ставка повышаться не будет, но тогда представитель ЦБ не называла никаких конкретных сроков и цифр.
Live24 06:07
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
Общество
Госдума запретила продажу алкоголя в кафе в жилых домах
Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект, согласно которому в России запрещается продажа алкоголя в небольших кафе и барах в жилых домах.
9111.ru 05:19