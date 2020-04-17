с чего всё началось

Компании делают собственные расчеты, добавил один из них. По условиям сделки ОПЕК+, подписанной 12 апреля, Россия с 1 мая должна сократить добычу нефти до 8,5 млн баррелей в сутки. По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте Россия добывала 11,3 млн баррелей в сутки нефти и газового конденсата.

Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

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