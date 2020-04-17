Энергетика

ВедомостиВедомостиРоссийские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

Компании делают собственные расчеты, добавил один из них. По условиям сделки ОПЕК+, подписанной 12 апреля, Россия с 1 мая должна сократить добычу нефти до 8,5 млн баррелей в сутки. По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте Россия добывала 11,3 млн баррелей в сутки нефти и газового конденсата.
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Российские нефтяники не могут договориться о снижении добычи после сделки ОПЕК+

URA.Ru10:38

Источник: Минэнерго предложило нефтяникам сократить добычу пропорционально

ТАСС14:14

В Минэнерго предложили не делать исключений при снижении добычи в России

РБК12:18

У российских нефтяников начались проблемы со снижением добычи

Lenta.ru11:05

Квоты по снижению нефтедобычи компаниями РФ распределили пропорционально

Интерфакс15:11

Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

Ведомости08:48

FT узнала о спорах российских нефтяников из-за квот на сокращение добычи

Forbes05:39
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