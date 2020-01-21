Почему растет доходность Исторически дивидендная доходность российских нефтяных и газовых компаний составляла 5 – 6%, но в последние годы цифра стала расти, утверждает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк.

Российские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире

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