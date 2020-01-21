Энергетика
РБКРоссийские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире
Почему растет доходность Исторически дивидендная доходность российских нефтяных и газовых компаний составляла 5 – 6%, но в последние годы цифра стала расти, утверждает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк.
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Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости организации комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Политика
Россия поднялась в рейтинге демократии до уровня Конго
В новой редакции рейтинга Россия поднялась на десять позиций и оказалась на одном уровне с Республикой Конго, от которой годом ранее заметно отставала (тогда Россия занимала 144-е место, а африканское государство — 131-е).
Общество
Путин посетил детскую поликлинику в Липецкой области
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки осмотрел новую детскую поликлинику в Липецкой области, передает РИА "Новости".
Политика
Министром науки и высшего образования стал Валерий Фальков
В 2016 году Фальков был избран депутатом Тюменской областной думы.
Политика
Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины россиян
Президент России Владимир Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины жителей страны.
Общество
Путин объяснил, как получить выплаты на детей от трех до семи лет
Президент России Владимир Путин объяснил алгоритм действий при получении выплат на детей от трех до семи лет включительно.
Наука
Ученые назвали неожиданную причину внезапного инфаркта
Исследователи из Йельского университета назвали главную причину внезапного инфаркта.
Политика
Сформирован новый состав Правительства РФ
Сегодня президент России Владимир Путин подписал ряд указов о назначении новых министров в правительство страны.
Здоровье
Роспотребнадзор усилил контроль на границе России из-за коронавируса
Роспотребнадзор усилил контроль на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа, сообщила 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
Экономика
Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.
Армия и оружие
У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Альянс тестирует новые Global Hawk. У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники.
Общество
Саудовский принц помог хакерам взломать телефон основателя Amazon
Происшествия
В УФСИНе прокомментировали смерть 17-летнего подростка в уфимском СИЗО
Смерть 17-летнего Романа К. в СИЗо-1 прокомментировали в УФСИНе по РБ.
Политика
Песков рассказал о встрече Путина и Джонсона в Берлине
Встреча Президента России Владимира Путин и британского премьер-министра Бориса Джонсона, которая прошла в Берлине 19 января на полях конференции по Ливии, отражала примирительный настрой и носила конструктивный характер.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Политика
Экс-полпред в СКФО Матовников назначен замглавкома Сухопутных войск
Занимавший пост полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников назначен заместителем главкома сухопутными войсками.
Происшествия
Защита Голунова подала жалобу на имя нового генпрокурора России
Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание по уголовному делу, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Сергей Бадамшин.
Футбол
Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев подтвердил аренду Александра Кокорина в "Сочи".
Единоборства
Порье назвал фаворита в возможном бою Макгрегора и Гэтжи
Порье назвал Макгрегора фаворитом возможного боя, но лишь в том случае, если Гэтжи не станет использовать в октагоне борьбу.
Армия и оружие
Сергей Шойгу посетил строящийся храм ВС России в парке «Патриот»
Министр обороны России Сергей Шойгу снова посетил парк «Патриот» и проверил, как продвигается строительство главного храма Вооруженных сил.
Происшествия
В Москве из окна квартиры угрожают выбросить ребенка
Спасатели пытаются попасть в квартиру на юге Москвы, в которой, по информации СМИ, находится человек, угрожающий выбросить ребенка из окна, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Футбол
«Рубин» объявил о трансфере Йевтича
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады
Сборная России по хоккею со счетом 10:1 разгромила команду Финляндии и вышла в финал юношеских зимних Олимпийских игр.
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
Политика
Путин раскритиковал партии одного лидера
Президент России Владимир Путин раскритиковал создание «партий одного лидера», приведя в пример ЛДПР и ее главу Владимира Жириновского.