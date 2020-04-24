с чего всё началось

Нефтяные компании в РФ могут начать сжигать нефть, чтобы выполнить условия соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи. Согласно условиям сделки, с 1 мая нефтедобыча в России должна быть уменьшена на 23%.

Происшествия В Перми в больнице РЖД произошла вспышка коронавируса Коронавирус подтвердился у пациентов и сотрудников Клинической больницы "РЖД-Медицина" в Перми, терапевтическое и кардиологическое отделение закрыты на прием и работают в режиме обсерватора. 28

Общество Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 570

Технологии Грядёт крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет Как отметил глава маркетинга Wi-Fi Alliance Кевин Робинсон (Kevin Robinson), это было самое монументальное обсуждение частот Wi-Fi в истории, за все 20 лет существования альянса. 18

Политика Шушкевич обвинил Горбачева во лжи о развале СССР Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич обвинил во лжи первого президента СССР Михаила Горбачева, назвавшего ГКЧП виновниками срыва перестройки. 2,7K

Общество Москвичи стали менее ответственно относиться к режиму самоизоляции Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила о том, что москвичи устали от самоизоляции и стали менее ответственно к ней относиться. 156

Политика РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. 3,1K

Космос Лунный календарь садоводов и огородников на май 2020 года Лунный посевной календарь садоводов и огородников на май 2020 года поможет вам выбрать благоприятные дни для проведения садово-огородных работ и определиться со сроками посадки овощных культур.

Политика Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев. 33

Энергетика Трамп: Москва и Эр-Рияд могут продолжить сокращать объемы нефтедобычи Американский президент Дональд Трамп заявил, что Москва и Эр-Рияд могут продолжить сокращать объемы добычи нефти.

Наука Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде Палеонтологи обнаружили на острове Сеймур в Антарктиде фрагменты черепа и тазобедренных костей лягушки в отложениях возрастом около 40 млн лет. 10

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 358

Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,3K

Экономика Списки системообразующих предприятий России расширят Правкомиссия по повышению устойчивости развития экономики России приняла решение о расширении списков системообразующих предприятий. 1

Шоу-бизнес Татьяну Буланову выписали из больницы Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы. 6

Общество Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации. 62

Общество Дональд Трамп сообщил о способности света убить коронавирус за минуту Как доложил во время выступления в Белом доме исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильям Брайан, такие факторы, как высокая температура, повышенная влажность воздуха, а также длительное воздействие прямых солнечных лучей могут способны за достаточно короткий срок уничтожить коронавирус на любых поверхностях. 72

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 88

Общество Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. 1,3K