Энергетика

АБНАБНРоссийские нефтяные компании могут начать сжигать лишнюю нефть

Нефтяные компании в РФ могут начать сжигать нефть, чтобы выполнить условия соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи. Согласно условиям сделки, с 1 мая нефтедобыча в России должна быть уменьшена на 23%.
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с чего всё началось
Четыре источника в российской нефтяной промышленности сообщили Reuters
, что сейчас рассматриваются все варианты, от заморозки скважин, до полного отказа от них и даже сжигания нефти.
Телеканал 360°вчера в 21:46

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Российские компании могут сжигать нефть, чтобы не тормозить производство — Reuters

Телеканал 360°вчера в 21:46

Российские нефтяные компании могут начать сжигать лишнюю нефть

АБН00:14

В России могут начать сжигать лишнюю нефть

Deita.ruвчера в 23:15

Новости за ночь: СМИ узнали о планах российских компаний сжигать лишнюю нефть

Национальная служба новостей00:34

СМИ узнали о планах российских компаний сжигать лишнюю нефть

Росбалтвчера в 17:51

СМИ узнали о планах российских компаний сжигать нефть

Говорит Москвавчера в 16:55

Стало известно о том, что в России могут начать сжигать нефть

UsedCars.ruвчера в 16:54
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Комментарии

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