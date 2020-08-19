Минздрав РТ заявил, что после коронавируса необходима реабилитация

«Наши пациенты перестали обращаться к врачам после выздоровления или после выписки из стационара, но, к сожалению, новая коронавирусная инфекция или вирусное поражение легких, даже если не всегда это коронавирусная инфекция, требуют диспансерного наблюдения пациентов», –подчеркнула Фейсханова.