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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Крупнейшие нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Главы крупнейших российских нефтяных компаний («Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и «Зарубежнефти») пожаловались президенту России Владимиру Путину на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД).В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов

Главы крупнейших нефтекомпаний пожаловались президенту РФ на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход. Письмо подписали главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.
Коммерсантъ18:33
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РИА Новости

Крупные нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

РИА Новости06:15
RT на русском

Нефтяники пожаловались Путину на повышение налогов

RT на русском04:27
Коммерсантъ

Крупнейшие нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Коммерсантъ03:25
Вести.Ru

Нефтяники пожаловались президенту на повышение налогов

Вести.Ru03:06
РБК

Главы нефтяных компаний написали Путину об опасности повышения налогов

РБК02:39
Газета.Ru

Крупнейшие нефтяные компании России пожаловались Путину на рост налогов

Газета.Ru03:17
ТАСС

«Ъ»: нефтяные компании пожаловались властям на повышение налогов

ТАСС02:04

Российский электромобиль Zetta появится в продаже до конца 2020 года

Первый серийный российский электромобиль Zetta станет одним из самых доступных в мире с запасом хода до 180 км. Специалисты испанской газеты La Vanguardia назвали модель «удобной, красивой и доступной» во многом благодаря цене в 550 тыс. рублей.
Российский электромобиль Zetta появится в продаже до конца 2020 года
SpeedMe04:19
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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«Наполи» может заменить Кулибали Джикией

Четвертьфиналист Лиги чемпионов сезона-2019/20 рассматривает возможность заключить контракт с защитником московского «Спартака» из-за предполагаемого трансфера Калиду Кулибали в «Манчестер Сити».
ODDS.ru05:41

Минобороны перечислило относящуюся к служебной тайне информацию

К служебной тайне в оборонной области относятся данные, распространение которых может повлиять обороноспособности государства — они появляются при деятельности федеральных и местных органов власти и самоуправления, организаций и граждан в данной сфере, а также во время организации и обеспечения обороны.
Lenta.ru08:30
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США потеряли сразу два беспилотника MQ-9 Reaper в небе над Сирией

Столкновение беспилотников в небе над Идлибом Инцидент с беспилотными летательными аппаратами произошел после того, как в западной части провинции Идлиб были нанесены удары с применением ракеты AGM-114R9X.
Военное обозрение04:28
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В Евросоюзе заявили, что у Лукашенко нет легитимности

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко "нет демократической легитимности", поскольку ЕС не признал итоги выборов в республике.
Газета.Ru08:11
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Минздрав РТ заявил, что после коронавируса необходима реабилитация

«Наши пациенты перестали обращаться к врачам после выздоровления или после выписки из стационара, но, к сожалению, новая коронавирусная инфекция или вирусное поражение легких, даже если не всегда это коронавирусная инфекция, требуют диспансерного наблюдения пациентов», –подчеркнула Фейсханова.
Шешминская новь07:06
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