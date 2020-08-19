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REGNUM
REGNUM

Российские нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Москва, 19 августа 2020, 10:26 — REGNUM Главы крупнейших нефтяных компаний России направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором пожаловались на попытки Министерства финансов увеличить налоги на отрасль. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.В источнике
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Коммерсантъ

Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов

Главы крупнейших нефтекомпаний пожаловались президенту РФ на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход. Письмо подписали главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.
Коммерсантъ18:33
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RT на русском

Нефтяники пожаловались Путину на повышение налогов

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Газета.Ru

Крупнейшие нефтяные компании России пожаловались Путину на рост налогов

Газета.Ru03:17
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Крупнейшие нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Коммерсантъ03:25
РИА Новости

Крупнейшие российские нефтяники пожаловались Путину на повышение налогов

РИА Новости02:43
РБК

Главы нефтяных компаний написали Путину об опасности повышения налогов

РБК02:39
Вести.Ru

Нефтяники пожаловались президенту на повышение налогов

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ТАСС

«Ъ»: нефтяные компании пожаловались властям на повышение налогов

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