Российские нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов
Смотрите также
СК проверит историю очнувшейся в курском морге пациентки
Суд приступил к допросу свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым
В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»
Лукашенко обещал разобраться с митингующими возле заводов
Умер получивший огнестрельное ранение при разгоне протестов белорус
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протоколы директора музея
В мэрии Москвы отрицают планы о новом локдауне
Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной
Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде
Лоуренс Фишборн объяснил, почему Морфеус не появится в «Матрице 4»
Глава Минздрава Белоруссии ответил на призывы врачей к забастовкам
Новый минивэн Kia Carnival появится в России в 2021 году
Настя Каменских показала фигуру без одежды
Оппозиция заявила о получении Лукашенко недостоверной информации
Скорлупа кешью может восстанавливать поврежденные нервные волокна
Исполком Гродно согласился на требования протестующих
Лукашенко обещал разобраться с митингующими возле заводов
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
Российские нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов
Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
Суд приступил к допросу свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым
Овечкин вышел на 14-е место по голам в большинстве в плей-офф НХЛ
СМИ узнали о провале спецслужб Украины из-за «боевиков ЧВК» в Белоруссии
Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК
Исполком Гродно согласился на требования протестующих
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протоколы директора музея
Трамп перепутал Белоруссию с террористами
Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии
Москва, 19 августа 2020, 10:26 — REGNUM Главы крупнейших нефтяных компаний России направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором пожаловались на попытки Министерства финансов увеличить налоги на отрасль. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.В источнике
С чего всё началось
Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов
Главы крупнейших нефтекомпаний пожаловались президенту РФ на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход. Письмо подписали главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.
Коммерсантъ18:33
Подробнее о событии