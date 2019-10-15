Политика

Взгляд.руВзгляд.руРоссийские нефтяные компании заключили соглашения с ОАЭ

В ходе государственного визита президента Владимира Путина в ОАЭ российская компания «Лукойл» и национальная нефтяная компания Абу-Даби подписали концессионное соглашение по газовому месторождению Гаша.
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