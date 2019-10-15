В ходе государственного визита президента Владимира Путина в ОАЭ российская компания «Лукойл» и национальная нефтяная компания Абу-Даби подписали концессионное соглашение по газовому месторождению Гаша.

Политика Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера» 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Происшествия На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.

Общество Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Спорт Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб в России Россия изменила результаты тысяч допинг-тестов неопределенного количества спортсменов, заявил глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Футбол Рэпер Баста стал владельцем профессионального футбольного клуба 39-летний российский рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, стал владельцем профессионального футбольного клуба СКА из его родного города Ростова-на-Дону.

Общество В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.

Общество В России назначили первый штраф за фейковые новости Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.

Политика Пушков прокомментировал новые санкции США против Турции Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на ввод американских санкций против Турции.

Здоровье Доктор Мясников привёл список бесполезных лекарств Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие лекарства, по его мнению, являются «пустышками».

Экономика ЦБ исключил из черного списка менее 50% просивших об этом финансистов Центробанк реабилитировал 187 финансистов, исключив их из черных списков, в которых значатся 7,5 тыс. человек, следует из статистики, которую опубликовал регулятор.

Экономика Польша в ловушке «экономического чуда», или Банкет за счет ЕС Расходы на здравоохранение в Польше меньше, чем в остальной Европе, 10000 рабочих мест в государственном образовании были ликвидированы, и в 2018 году процент граждан, живущих в условиях крайней нищеты, у черты бедности и на уровне риска бедности, снова вырос.

Авто В России запретят ездить на новых машинах без номеров Водителей новых автомобилей в России с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки.

Происшествия В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.

Авто Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на моторы На американском рынке отзывная кампания затрагивает 2,3 млн моделей Hyundai, выпущенных с 2011 по 2019 год и 1,8 млн — Kia, произведенных в то же время.

Происшествия В Японии число жертв тайфуна увеличилось до 66 Число погибших в результате последствий тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 66, при этом 15 человек считаются пропавшими без вести.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Экономика Дума Екатеринбурга вызвала на ковер вице-губернатора и спикера парламента Дума Екатеринбурга готовится принять обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и региональному Заксобранию с просьбой смягчить условия перехода бизнеса на новую кадастровую оценку недвижимости.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.