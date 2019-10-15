Энергетика
Взгляд.руРоссийские нефтяные компании заключили соглашения с ОАЭ
В ходе государственного визита президента Владимира Путина в ОАЭ российская компания «Лукойл» и национальная нефтяная компания Абу-Даби подписали концессионное соглашение по газовому месторождению Гаша.
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Благотворный визит: Россия и ОАЭ заключили ряд соглашений во время визита Путина
Ореанда-Новости09:03
РФ и ОАЭ заключили ряд соглашений в ходе визита в страну президента РФ
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Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
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Число погибших в результате последствий тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 66, при этом 15 человек считаются пропавшими без вести.
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«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
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Дума Екатеринбурга вызвала на ковер вице-губернатора и спикера парламента
Дума Екатеринбурга готовится принять обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и региональному Заксобранию с просьбой смягчить условия перехода бизнеса на новую кадастровую оценку недвижимости.
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Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
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США перехватили турецкие истребители над Сирией
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