Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.

с чего всё началось

Из 70 исследованных городов подорожание по цене квадратного метра произошло в 64, в шести городах цена незначительно снизилась.

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

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