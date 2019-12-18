Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские новостройки подорожали с начала года на 9%

Из 70 исследованных городов подорожание по цене квадратного метра произошло в 64, в шести городах цена незначительно снизилась.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
РИА Новостивчера в 03:44

Подробнее о событии

За год новостройки в Петербурге подорожали на 10%

АиФ Санкт-Петербургвчера в 04:43

За год подешевели квартиры в калининградских новостройках

РБК Калининградвчера в 07:11

С начала года в Калининграде подешевели квартиры в новостройках

Клопсвчера в 04:50

В России ощутимо подорожали новостройки

Росбалтвчера в 08:05

Петербургские новостройки за год подорожали на 10%

78.ruвчера в 04:17

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

РИА Новостивчера в 03:44

Эксперты ЦИАН отследили динамику цен на квартиры в Чебоксарах и Новочебоксарске

Советская Чувашиявчера в 00:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Аргументы недели вчера в 03:54
Общество

Появилось видео, как дамба ночью спасла Петербург от беды

Дирекция Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений опубликовала на своей странице в Instagram сделанную в ночь на 19 декабря видеозапись того, как дамба и ее механизмы спасли Петербург от особо опасного наводнения.
REGNUM 02:35
Наука

Уходящий под воду сибирский ледник сняли из космоса

Ледник Купол Вавилова уходит под воду, превращаясь в ледяной поток, американские исследователи показали превращение на видео, создав модель на основе спутниковых снимков.
Sibnet Новости 03:58
Политика

Путин начал пресс-конференцию с приветствия журналистов

Президент России Владимир Путин начал свою традиционную большую пресс-конференцию с приветствия журналистов и предложил сразу перейти к вопросам.
РИА Новости 04:15
Политика

Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла страны на Ямайке (по совместительству).
РБК 03:53
Политика

Володин встретился с членами палаты лордов Великобритании

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг встретился с членами палаты лордов Великобритании, сообщила советник спикера ГД Анастасия Кашеварова, отметив, что это первый с 2016 года визит британских парламентариев в Россию.
РИА Новости 03:36
Экономика

Россияне все еще ждут обещанного роста экономики

Реальные доходы россиян снижаются уже пять лет подряд, однако опубликованные в среду данные показали рост реальных зарплат на 3.8% г/г в октябре и розничных продаж на 2.3% г/г в ноябре.
Profinance.ru 03:27
Политика

Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
РИА Новости вчера в 23:48
Авто

Новая Kia Optima получила полный привод

Модель перешла на силовые агрегаты семейства Smartstream и впервые в своей истории получила полный привод.
Motor 17 декабря в 04:18
Политика

В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»

США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».
Lenta.ru 02:27
Авто

Opel возобновила продажи в России

Грузовые фургоны Opel Vivaro поступят в продажу в начале 2020 года.
Автоновости дня 16 декабря в 05:17
Общество

31 декабря объявлен выходным днем в Татарстане

Сегодня в восемь утра Рустем Минниханов опубликовал на своей странице пост о том, что распоряжение сделать выходным днем 31 декабря им уже подписано.
Елабуга 24 03:20
Технологии

В Китае работают над созданием «искусственного Солнца»

NewInform вчера в 06:17
Происшествия

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Вести.Ru 03:46
Авто

Составлен топ-10 новых кроссоверов в РФ ценой от 2 до 2,5 млн рублей

Кроссовер Toyota RAV4 является самым популярным SUV в России со средневзвешенной ценой от 2 до 2,5 млн рублей.
Автоновости дня вчера в 07:23
Экономика

Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group

Сбербанк закрыл сделку по приобретению у Газпромбанка и Ростеха 36% в совладельце Mail.ru Group - компании "МФ Технологии" (владеет 58,8% голосов в Mail.ru Group).
ТАСС 02:25
Религия

Жителям России запретили шить и ругать детей

Сегодня, 19 декабря, православные жители нашей страны отмечают день Николая Чудотворца – по обычаю, в этот день издревле запрещалось ругаться на отпрысков, заниматься шитьем, стиркой и ремонтными работами День памяти преподобного Николая — важная дата в православном календаре.
U74.Ru 03:29
Экономика

Росстат опубликовал пересмотренные данные о реальных доходах населения

В Росстате отметили, что очередная четвертая оценка денежных доходов, расходов и сбережений населения за прошлый год не изменила реальных денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов, но скорректировала поквартальную динамику 2018-го и 2019 годов.
РБК 03:37
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Ивановом

Школьный автобус с десятью учениками перевернулся в Ивановской области, сопровождающий группы получил ушибы.
Российская газета 01:55
Политика

В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине

В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
РИА Новости вчера в 12:02
Шоу-бизнес

Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры

Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.
Wday.ru вчера в 06:30
Общество

Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Известия вчера в 13:19
Общество

НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом

Речь идет о дополнительном заказе: компания по-прежнему намерена построить 15 газовозов на верфи «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка) для проекта «Арктик СПГ 2».
Коммерсантъ вчера в 18:18
Футбол

Число пострадавших в беспорядках у «Камп Ноу» превысило 60 человек

Как сообщает 20minutos, в среду до 24 часов в службу экстренной медицинской помощи обратилось 64 человека, пять из них - с переломами.
Советский спорт 03:09
Происшествия

В Жуковском совершил посадку Ил-76 с одним отказавшим двигателем

ТАСС 04:05
Кино

Критики разгромили «Кошек»

Rotten Tomatoes представил совокупный рейтинг фильма режиссера Тома Хупера "Кошки", основанного на знаменитом бродвейском мюзикле.
Kinonews.ru 00:53
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля

При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Коммерсантъ 04:08
Хоккей

Три клуба НХЛ заинтересованы в приобретении Ковальчука

Как сообщает журналист Дэвид Пагнотта, в услугах Ковальчука заинтересованы сразу три клуба лиги: "Бостон Брюинз", "Калгари Флэймз" и "Питтсбург Пингвинз", в котором выступает российский форвард Евгений Малкин.
Газета.Ru вчера в 04:55
Экономика

Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»

У компании два гендиректора: российский – выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский – от Alibaba, Лю Вэй.
Ведомости вчера в 16:28
Политика

Плоские тарифы на авиабилеты на Камчатку не будут отменены — Путин

Плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не будут отменены, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста с Камчатки.
NewInform 04:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное