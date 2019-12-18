Экономика

КлопсКлопсС начала года в Калининграде подешевели квартиры в новостройках

С начала года в Калининграде жильё в новостройках подешевело на один процент. Цены в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек изучили специалисты портала "Мир квартир", сообщает "РИА Новости".
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с чего всё началось

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
РИА Новостивчера в 03:44

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Дешевая ипотека и эскроу-счета продолжат толкать вверх цены на новостройки Петербурга в 2020 году

АБН05:55

Петербургские новостройки за год подорожали на 10%

78.ruвчера в 04:17

В России ощутимо подорожали новостройки

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С начала года в Калининграде подешевели квартиры в новостройках

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Средняя цена квартиры в рязанской новостройке перевалила за 2,6 миллионов

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Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

РИА Новостивчера в 03:44

Эксперты ЦИАН отследили динамику цен на квартиры в Чебоксарах и Новочебоксарске

Советская Чувашиявчера в 00:30
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Политика

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
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Путин назвал придурками инициаторов сдачи Ленинграда фашистам

Президент России Владимир Путин считает, что лидеры стран, ранее входивших в СССР, совершат ошибку, если не приедут на мероприятия, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
SM News 05:38
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Путин ответил на вопрос украинского журналиста о танках на Кубани

REGNUM 05:55
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ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
RT на русском 05:10
Общество

Обыски у Гуцериева связали с контрабандой нефти на Украину

Обыски в доме и офисах компаний бизнесмена Михаила Гуцериева прошли в связи с контрабандой нефти и нефтепродуктов на Украину.
Русская Планета вчера в 07:13
Происшествия

В Москве мужчина умер после падения на катке на Красной площади

Российская газета вчера в 04:04
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля

При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Коммерсантъ 04:08
Общество

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости вчера в 21:16
Армия и оружие

Армия Хафтара движется к центру Триполи

Капитал страны 01:43
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания героя России

Lenta.ru 05:24
Общество

В России навсегда заблокировали торрент-портал Lostfilm

ТАСС со ссылкой на пресс-службе Роскомнадзора сообщает, что в России по решению суда был заблокирован торрент-портал Lostfilm.tv.
RuNews24.ru вчера в 14:42
Здоровье

Как картофель может помочь гипертоникам

Современные исследования показывают, что картофель действительно может помогать контролировать артериальное давление.
MedikForum.ru 02:40
Общество

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 05:43
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с изменением климата

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с изменением климата.
RT на русском 04:21
Политика

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
РИА Новости вчера в 16:00
Политика

Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
РИА Новости вчера в 15:25
Политика

Лавров выразил главе МИД Японии соболезнования из-за смерти врача

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования своему коллеги из Японии Тосимицу Мотэги в связи со смертью в результате нападения в Афганистане японского доктора Тетсу Накамуры, руководителя неправительственной организации Peace Japan Medical Services.
РИА Новости 03:37
Шоу-бизнес

Петросяну предрекли воссоединение со Степаненко

Экспресс газета 02:49
Фигурное катание

Траньков привёл пример США в вопросе об учреждении комитета по этике

RT на русском 02:49
Политика

Депутаты Рады подрались на заседании, а Тимошенко раскидала документы

Лидер "Батькивщины" решила в прямом смысле подкинуть бумаги в огонь — просто взяла со стола стопку документов и с невозмутимым лицом разбросала вокруг.
РЕН ТВ 01:57
Политика

Путин признал, что Россия гордится советским прошлым

Россия гордится советским прошлым, заявил президент страны Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Sputnik Таджикистан 04:33
Общество

В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
REGNUM 17 декабря в 12:32
Политика

Трамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство

Голоса разделились четко по партийному признаку — все республиканцы проголосовали против обвинений в адрес Трампа, однако победа осталась за демократами, которых в нижней палате парламента большинство.
Вести.Ru вчера в 22:40
Спорт

Путин назвал решение WADA в отношении России «несправедливым»

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), принятого в отношении России, является несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву.
REGNUM 04:59
Политика

Путин обеспокоен заявлением Зеленского о пересмотре Минских соглашений

Путин добавил, что в Донбассе нет иностранных войск, а есть силы самообороны, состоящие из местных жителей.
Интерфакс - Россия 05:04
Политика

«Газпром» начал переговоры в Берлине с представителями Германии

Делегация «Газпрома» начала в Берлине консультации по транзиту газа с представителями Германии.
Известия 05:19
Финансы

Официальный курс евро на пятницу снизился до 69,59 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 10,48 копейки - до 69,5877 рубля, курс доллара - на 5,48 копейки - до 62,5283 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:53
Политика

Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости вчера в 08:29
Политика

Симоньян обратилась к президенту Эстонии из-за угроз в адрес Sputnik

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд из-за угроз журналистам Sputnik Estonia.
РИА Новости 03:25
Политика

Резолюцию ООН по Крыму оценили на полуострове

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция о правах человека в Крыму является «напыщенным» документом, который основан на выдумках и не подкреплён фактами.
News.ru 00:09
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