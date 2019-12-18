Экономика

КлопсКлопсС начала года в Калининграде подешевели квартиры в новостройках

С начала года в Калининграде жильё в новостройках подешевело на один процент. Цены в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек изучили специалисты портала "Мир квартир", сообщает "РИА Новости".
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Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

РИА Новостивчера в 03:44

В России ощутимо подорожали новостройки

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Раскрыты масштабы подорожания жилья в России

Lenta.ru02:22

С начала года в Калининграде подешевели квартиры в новостройках

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Петербургские новостройки за год подорожали на 10%

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За 2019 год квадратный метр строящегося жилья в России подорожал на 10%

БИЗНЕС Online02:43

За год подешевели квартиры в калининградских новостройках

РБК Калининградвчера в 07:11
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Политика

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
РИА Новости вчера в 19:46
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Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 14:22
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Трамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство

Поводом для расследования в отношении Трампа стал его июльский телефонный разговор с президентом Украины, в рамках которого Трамп якобы давил на Зеленского, чтобы получить компромат на своего главного оппонента в предвыборной гонке — демократа Джо Байдена.
Вести.Ru вчера в 22:40
Хоккей

«Нью-Джерси» обыграл «Анахайм», Гусев набрал одно очко

В составе "Нью-Джерси" Никита Гусев записал на свое имя результативную передачу. Российский форвард в 30 матчах набрал 15 (5+10) очков.
Матч ТВ вчера в 21:41
Армия и оружие

В Сирии повторно испытали российские Су-57

REGNUM 17 декабря в 19:58
Транспорт

Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

Ростехнадзор уведомил, что официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста.
Газета.Ru вчера в 09:50
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
Ведомости 02:00
Космос

Китай запустил два последних спутника навигационной системы «Бэйдоу-3»

Два спутника навигационной системы «Бэйдоу» были успешно выведены на орбиту.
REGNUM 16 декабря в 22:30
Общество

В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы всех водопропускных отверстий на «Комплексе защитных сооружений».
RT на русском вчера в 09:39
Политика

Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»

Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 15:10
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
Футбол

Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.
Газета.Ru вчера в 23:35
Происшествия

При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

РИА Новости вчера в 22:42
Политика

В Крыму ответили на резолюцию ООН о правах человека на полуострове

«Любые заочные оценки состояния ситуации с правами человека в Крыму не имеют никакого смысла без непосредственного посещения полуострова представителями иностранных делегаций и правозащитниками», — заявил Молохов после принятия ООН резолюции о правах человека.
Красная весна 01:54
Общество

Агрегаторов такси в России заставят отвечать за своих водителей

В Госдуму внесли законопроект, которой призван восстановить справедливость на рынке услуг такси. Агрегаторов такси уровняют с перевозчиками.
Tverigrad.ru 01:54
Общество

Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
РБК вчера в 12:24
Политика

Россия расширила санкции в отношении Украины

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень граждан Украины против которых вводятся специальные экономические меры.
ТАСС 17 декабря в 09:02
Политика

Украина и Донбасс отказались от нового перемирия

Представителя Украины и Донбасса решили не согласовывать перемирие на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.
Московский Комсомолец 02:26
Общество

Траты жителей России на новогодние подарки детям выросли на треть

REGNUM 01:15
Общество

В Петербурге выведен из цеха уникальный тральщик из стеклопластика

В Санкт-Петербурге начались испытания нового корабля-тральщика.
Общественное телевидение России 02:17
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
Финансы

До конца года исторические максимумы в индексе Мосбиржи будут переписаны

Ралли на российском рынке акций вчера продолжилось: индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторические максимум, прибавив четверть процента и в течение дня достигнув отметки 3020 пунктов.
ПРАЙМ вчера в 01:36
Религия

Что запрещено делать 19 декабря, в день Николая Чудотворца

Святой Николай считается их покровителем. Поэтому 19 декабря крики и грубость по отношению к ребенку особенно недопустимы.
Вечерний Волгоград 01:50
Технологии

Гендиректор Microsoft стал «человеком года» по версии Financial Times

Международная деловая газета Financial Times назвала генерального директора американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатью Наделлу "человеком года" за его заслуги перед компанией и "особое место среди магнатов в сфере технологий", сообщается на сайте издания.
ПРАЙМ 01:56
Происшествия

Школьный автобус попал в смертельное ДТП в Ростовской области

В Ростовской области автомобиль ВАЗ-2110 столкнулся со школьным автобусом, который вез детей на занятия.
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Общество

Суд выставил квартиру Киркорова в Латвии на торги из-за долгов

ТАСС 01:35
Политика

На пресс-конференции Путина запретили баннеры

Большая пресс-конференция президента пройдет в свободном режиме, но одно ограничение все же есть.
Российская газета 02:48
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

В Киеве в Доме футбола прошла церемония жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:35
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов

Близкие родственники актрисы Анастасии Заворотнюк разместили фотографии преследующих семью журналистов.
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Наука

Схематичное объяснение действий повысило доверие людей к роботу

Эксперименты на добровольцах, которым робот объяснял свои действия разными методами, показали, что схематические объяснения в виде последовательности базовых действий, совмещенные с их графическим схематическим представлением, обеспечивают наибольшую уверенность в действиях робота со стороны людей.
N+1 вчера в 14:02
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