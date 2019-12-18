С начала года в Калининграде жильё в новостройках подешевело на один процент. Цены в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек изучили специалисты портала "Мир квартир", сообщает "РИА Новости".

С начала года в Калининграде подешевели квартиры в новостройках

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