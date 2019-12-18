Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские новостройки подорожали с начала года на 9%

Из 70 исследованных городов подорожание по цене квадратного метра произошло в 64, в шести городах цена незначительно снизилась.
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с чего всё началось

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
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Новый избирательный кодекс унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях: выборов президента Украины, Верховной рады, а также местных выборов.
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Политика

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Политика

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В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим. 10 декабря Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.
Известия 07:19
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом

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Политика

Путин рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии

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ТАСС 06:53
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

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Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания Героя России

Президент России Владимир Путин рассказал, что не дает награду Герой России просто так. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции.
Lenta.ru 05:24
Общество

Путин ответил на вопрос о заказчиках дела Голунова

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Газета.Ru 06:08
Хоккей

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Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Российская газета вчера в 00:41
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«Ливерпуль» объявил о трансфере Минамино

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Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва проверяют более 10 детских садов

Более 10 детских садов проверяются в Москве после поступивших сообщений с угрозами взрыва, проведена эвакуация людей.
ТАСС 04:02
Политика

Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.
RT на русском 06:13
Политика

Путин назвал условие новой встречи с Зеленским

112.ua Президент России Владимир Путин назвал условие для новой встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в апреле.
РЕН ТВ 06:31
Армия и оружие

Армия России получила первую партию двухсредных автоматов АДС

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Политика

Путин назвал развитие ИИ важнейшим вопросом национальной безопасности

Сбербанк активно внедряет цифровые технологии при работе с клиентом и это уже имеет практическое применение.
РИА Новости 07:18
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Исинбаева воздержалась при голосовании по санкциям WADA

РИА Новости 06:33
Политика

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

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Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
РИА Новости 06:15
Политика

Путин назвал верхом цинизма приравнивание СССР к фашистской Германии

Российский лидер считает, что «можно как угодно придавать анафеме сталинизм», но «приравнивать СССР с фашистской Германией — это верх цинизма».
REGNUM 06:13
Политика

Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
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Происшествия

Начальника управления по СМИ Ростова-на-Дону задержали

Начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Ростова-на-Дону Мария Давыдова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, в мэрии прошли обыски, сообщил ТАСС источник в оперативных службах Ростовской области.
ТАСС 06:46
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
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Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
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Культура

Стал известен победитель шестого сезона шоу «Танцы»

После нескольких выступлений определился победитель: им стал участник команды Татьяны Денисовой — Кирилл Цыганов.
StarHit.ru вчера в 12:30
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