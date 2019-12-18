Экономика

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С начала 2019 года недвижимость от застройщика в России подорожала на 9%. Теперь средняя стоимость одного квадратного метра составляет 59,3 тысячи рублей. Рынок российских новостроек исследовал портал «Мир квартир».
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с чего всё началось

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
РИА Новости18 декабря в 03:44

Подробнее о событии

Аналитики рассказали о росте цен на новостройки в Туле

Московский Комсомолец19 декабря в 07:23

В каких городах России подешевели квартиры в новостройках

Российская газета19 декабря в 06:35

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

РИА Новости18 декабря в 03:44

Раскрыты масштабы подорожания жилья в России

Lenta.ru19 декабря в 02:22

В России ощутимо подорожали новостройки

Росбалт18 декабря в 08:05

С начала года в Калининграде подешевели квартиры в новостройках

Клопс18 декабря в 04:50

В Сибири резко подорожало жилье

Строительная Газета19 декабря в 06:28
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Происшествия

Умер второй раненый при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке

Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 10:30
Происшествия

Грузовик врезался в пять машин на трассе в Ленинградской области

Грузовик Daf врезался в пять автомобилей на 142-м километре трассы "Скандинавия" в Ленинградской области.
ТАСС 00:11
Происшествия

Посетителя бара в Екатеринбурге задержали за стрельбу в официанта

Полицейские в Екатеринбурге задержали посетителя бара "Огонек", который подозревается в том, что дважды выстрелил из травматического пистолета в официанта, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
ТАСС 00:20
Политика

Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
Политика

Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу

Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
Газета.Ru вчера в 22:33
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa вчера в 13:30
Экономика

Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством

Экономические реформы в России в 1990-х годах были необходимы, чтобы предотвратить распад страны.
РБК 00:34
Общество

Диетолог рассказала об опасном количестве икры на Новый год

Диетолог Маргарита Королева заявила, что организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве.
Известия вчера в 20:49
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» с двумя очками Овечкина

Голы в составе победителей на счету российского капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина (19-я минута), также записавшего на свой счет в матче одну результативную передачу, оформившего в матче дубль Никласа Бэкстрёма (20-я, 40-я), Джона Карлсона (41-я), Йонаса Зигенхалера (47-ч) и Рихарда Паника (56-ч).
REGNUM вчера в 23:15
Происшествия

Суд в Швеции пожалел изнасиловавших женщину беженцев

Суд в Стокгольме (Швеция) пожалел и отказался депортировать двух беженцев из Эритреи, изнасиловавших и избивших местную жительницу.
Lenta.ru вчера в 22:50
Политика

NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа

"Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.
ТАСС вчера в 18:06
Футбол

Семин ответил Губерниеву: голосующие олени лучше говорящих попугаев

"Голосующие олени лучше говорящих попугаев!" — подписал рулевой "железнодорожников" фото с наградой.
Газета.Ru вчера в 23:32
Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Российская газета 00:00
Политика

WP узнала об отказе Белого дома выделить срочную помощь Украине

Как отмечает WP, Белый дом отказался выделить Киеву военную помощь на фоне скандала вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РБК вчера в 23:52
Политика

Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Газета.Ru вчера в 13:57
Футбол

Роналду забил гол с высоты 2,56 метра

Свободная Пресса 19 декабря в 05:59
Происшествия

В Тулуне возбудили уголовное дело после гибели трех человек при обвале

РИА Новости вчера в 23:44
Экономика

Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП.
Ведомости 19 декабря в 17:14
Здоровье

Названы 6 сигналов организма, предупреждающих об опасных нарушениях

Врачи сообщают, что возникающие чувства покалывания либо онемения в руках или ногах, появившаяся кровь в моче, проблемы при дыхании, и некоторые другие тревожные сигналы могут сигнализировать человеку о происходящих в его организме нарушениях, которые при этом могут быть очень серьезными и даже опасными.
Ugpressa.ru 19 декабря в 11:10
Армия и оружие

Армия России спасает главную ударную силу Коалиции США в Сирии

Rusvesna.su вчера в 23:30
Экономика

Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Lenta.ru вчера в 18:35
Единоборства

Джейкобс победил Чавеса техническим нокаутом

В ночь с 20 на 21 декабря мск в Финиксе (штат Аризона, США) состоялся турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились экс-чемпион мира в среднем весе по версии WBC Хулио Сезар Чавес-младший и экс-чемпион мира в среднем дивизионе по версии IBF Дэниел Джейкобс.
Чемпионат вчера в 23:57
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru вчера в 05:35
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru 19 декабря в 17:21
Кино

В Москве состоялась премьера главной комедии Нового года «Холоп»

Фильм Про вчера в 05:31
Космос

Зонд «Паркер» увидел неуловимый пылевой след астероида Фаэтон

N+1 17 декабря в 01:02
Армия и оружие

Украинских военных научат брать шахты и банки

Как минимум восемь батальонно-тактических групп ВСУ пройдут в 2020 году обучение ведению военных действий в условиях города, заявил 17 декабря журналистам заместитель начальника управления боевой подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарёв, передает украинский портал «Армия Inform».
Красная весна 19 декабря в 04:08
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Коммерсантъ 18 декабря в 12:20
Происшествия

Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области

Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.
Интерфакс вчера в 23:48
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