Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.

с чего всё началось

С начала 2019 года недвижимость от застройщика в России подорожала на 9%. Теперь средняя стоимость одного квадратного метра составляет 59,3 тысячи рублей. Рынок российских новостроек исследовал портал «Мир квартир».

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