Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские новостройки подорожали с начала года на 9%

Из 70 исследованных городов подорожание по цене квадратного метра произошло в 64, в шести городах цена незначительно снизилась.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
РИА Новостивчера в 03:44

Подробнее о событии

Недвижимость Казани в цифрах: итоги ноября 2019 года

TATRE.ruвчера в 23:03

В каких городах России подешевели квартиры в новостройках

Российская газета06:35

В Сибири резко подорожало жилье

Строительная Газета06:28

Раскрыты масштабы подорожания жилья в России

Lenta.ru02:22

Аналитики рассказали о росте цен на новостройки в Туле

Московский Комсомолец07:23

В России ощутимо подорожали новостройки

Росбалтвчера в 08:05

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

РИА Новостивчера в 03:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 15:15, Ашберн
Политика

РФ, ЕС и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак отметил, что проект соглашения в ближайшее время будет доработан и выразил надежду на то, что Россия, Украина и ЕС выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января следующего года в ближайшее время, пишет «РИА Новости».
Известия 15:07
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК 13:09
Происшествия

Названа возможная цель нападения на здание ФСБ на Лубянке

Целью нападения на здание ФСБ на Лубянке в центре Москвы могла быть провокация в день выступления президента России Владимира Путина по случаю Дня работника органов безопасности.
Lenta.ru 14:16
Общество

Угрожавшего Грете Тунберг мужчину осудили в Швеции

Суд в Швеции приговорил 40-летнего мужчину, угрожавшего экоактивистке Грете Тунберг, к условному сроку.
Вечерняя Москва 14:06
Происшествия

В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии

Неизвестные ранили Цотне Гамсахурдию, сына экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдии в центральном районе Тбилиси Вера.
ТАСС 12:43
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА на футбольной арене в Санкт-Петербурге

ProstoProSport 14:21
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде

При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Российская газета 11:19
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru 13:30
Баскетбол

Баскетболисты «Зенита» в гостях обыграли «Фенербахче» в матче Евролиги

РИА Новости 14:56
Общество

Счетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»

Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова.
Lenta.ru 10:09
Политика

Рада приняла закон об уголовной ответственности за «кнопкодавство»

Закон об уголовной ответственности за голосование без присутствия на заседании парламента принят Верховной радой Украины, говорится в сообщении УНН.
Rambler News Service 13:18
Происшествия

На Невском проспекте авто вылетело на тротуар после ДТП

Белая иномарка марки "Лексус" вылетела на тротуар в результате ДТП на Невском проспекте. Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео.
Piter.tv 14:22
Общество

Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке

Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
РБК 10:41
Кино

В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Inc-news.ru 04:30
Футбол

Р. Билялетдинов: в Казани болельщиков насильно загоняли на футбол, были разнарядки мэрии

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов, ныне возглавляющий «Олимп», рассказал о работе с болельщиками в казанском клубе.
Чемпионат 13:09
Экономика

«Роснефть» провела кадровые перестановки

Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.
Коммерсантъ 13:08
Политика

Европарламент призвал Россию отменить закон об «иноагентах»

Европарламент призвал в своей новой резолюции власти РФ отменить закон об «иностранных агентах».
Росбалт 09:58
Финансы

Шведский центробанк пошел против всего мира

Шведский центробанк первым пошел против политики отрицательных ставок, которая набирает популярность по всему миру в последние годы.
Lenta.ru 14:53
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Происшествия

В США при стрельбе в доме престарелых погиб один человек

В результате стрельбы в доме престарелых в американском городе Уэстерли погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает New York Times со ссылкой на местные власти.
РЕН ТВ 14:26
Футбол

Слуцкий назвал «Рубин» одним из флагманов российского футбола

«Ещё раз говорю: в моём понимании «Рубин» был, является и, я уверен, будет одним из флагманов российского футбола», — добавил Слуцкий.
RT на русском 13:40
Общество

Путин оценил эффект от строительства нового моста под Тольятти

Напомним, участок автомагистрали в Самарской области протяженностью 102 километра и новый мост через Волгу включен в международный транспортный коридор "Европа - Западный Китай".
Российская газета 08:48
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна

"Сегодня, 19 декабря 2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна",- сказали в надзорном ведомстве.
Интерфакс 12:08
Кино

Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Москва 24 17 декабря в 03:02
Общество

Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей

Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.
Интерфакс 10:05
Армия и оружие

Российские военные сообщили о патрулировании в Сирии за сутки

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции», — сообщил руководитель российского Центра по примирению сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
RT на русском 16 декабря в 17:11
Кино

Перед премьерой «Союза спасения» в Москве появилась Сенатская площадь

Возле кинотеатра "Октябрь" в честь премьеры устроили кинематографическую Сенатскую площадь.
Вести.Ru 03:37
Армия и оружие

Лукашенко подписал новый план обороны Белоруссии

РБК 14:12
Наука

Следы заражения червем токсокарой нашли у каждого пятого человека на планете

19 процентов людей на Земле хотя бы раз в жизни встречались с паразитическим круглым червем токсокарой, если верить подсчетам ученых, которые проанализировали данные двух с половиной сотен исследований.
N+1 15:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное