Экономика

РБК Пермский крайРБК Пермский крайВ Перми с начала года квартиры в новостройках подорожали почти на 13%

С января по ноябрь 2019 года средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Перми выросла на 12,9%. Так, в январе 2019 года цена «квадрата» составляла 56 тыс. рублей. В ноябре 2019 года ценник вырос до 63,3 тыс. рублей сообщают аналитики Domofond.ru.
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