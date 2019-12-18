Экономика
РИА НовостиРоссийские новостройки подорожали с начала года на 9%
Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
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Происшествия
ФСБ: стрелявший в центре Москвы нейтрализован
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Общество
В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи
МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
Общество
Суд вынес приговор владельцу крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров
По данным Group-IB, принимавшей участие в расследовании этого дела, Сайгин является владельцем крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшей из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал».
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева объявила о разводе с мужем
Расставание Нелли Ермолаевой с мужем повергло в шок ее поклонников в социальных сетях.
Фигурное катание
Загитова выступила с показательным номером перед матчем СКА — ЦСКА
Интернет
В интернет утекли данные 267 тысяч пользователей Facebook
В свободном доступе в сети Интернет оказались личные данные более чем 267 тысяч пользователей социальной сети Facebook.
Политика
В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik
Руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.
Кино
Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова
Политика
Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина попалась на удочку любовника-афериста
Общество
Путин высказался об изменении модели управления здравоохранением
Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». «Модель [управления здравоохранением] лучше не трогать», — сказал президент.
Общество
Синоптик прогнозирует отсутствие снега в Москве в ближайшую неделю
Синоптик уточнил, что температура воздуха в ближайшие дни составит до +6°C. «О снеге можно временно забыть», — добавил он.
Культура
Дизайнер раскрыла смысл костюма Дейнерис в «Игре престолов»
Дизайнер Мишель Клэптон раскрыла смысл костюма Дейнерис в восьмом сезоне "Игры престолов".
Политика
Россия и Украина проведут переговоры по газу в Минске
Россия и Украина продолжат переговоры по транзиту газа в Минске в пятницу, 20 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков
Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков, являются канадскими гражданами.
Происшествия
Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае
В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
Технологии
Ночной режим в смартфонах плохо влияет на качество сна
Политика
Украинский журналист прокомментировал ответ Путина на вопрос о танках
Украинский журналист УНИАН Роман Цимбалюк, который в ходе пресс-конференции задал вопрос о танках президенту России Владимиру Путину, прокомментировал ответ российского лидера в своём Facebook.
Политика
Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Игры
Wargaming.net потребовала $1,6 млн с бывших сотрудников
Общая сумма иска составила $1,69 млн. Об этом заявила сама Blitz Team.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка, которую назвали Марией.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Футбол
Александр Дюков рассказал о новой форме сборной России на Евро-2020
Сборная России получит новый комплект формы от компании Adidas перед Евро-2020. Об этом сообщали президент РФС Александр Дюков.
Происшествия
Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью Telegram-каналу Baza.
Гаджеты
«Тинькофф» разработал первый полностью цифровой банкомат «Кеша»
Инновационный банкомат без клавиатуры и печати чеков разработал и установил в Москве банк «Тинькофф».
Экономика
Главный продавец телерекламы в России назвал недостатки современного ТВ
Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.
Шоу-бизнес
Мать Заворотнюк все еще не оплатила штрафы за быструю езду
Почему близкие артистки не оплачивают штрафы - непонятно.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.