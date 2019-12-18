Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.

с чего всё началось

Из 70 исследованных городов подорожание по цене квадратного метра произошло в 64, в шести городах цена незначительно снизилась.

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Происшествия Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.

Политика Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.

Биатлон Миронова стала четвертой в спринте в Анси, Экхофф выиграла Анси (Франция) Кубок мира Женщины Спринт 7,5 км 1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 20.27,0 (1 шт. круг) 2. Жюстин Бреза (Франция) — отставание 6,2 (0) 3. Маркета Давидова (Чехия) — 20,5 (0) 4. Светлана Миронова (Россия) — 22,5 (0) 5. Дениза Херманн (Германия) — 29,7 (2) 6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 31,7 (1) 18.

Спорт СК получил доказательства изменения Родченковым базы данных спортсменов Следственный комитет России (СК) заявил, что располагает данными, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Всемирному антидопинговому агентству WADA измененный вариант электронного архива лаборатории.

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.

Политика Эрдоган пригрозил ответить США на санкции против «Турецкого потока» Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными санкциями Соединенным Штатам в случае введения ограничительных мер против проекта "Турецкий поток", сообщает телеканал NTV.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Политика Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".