Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские новостройки подорожали с начала года на 9%

Из 70 исследованных городов подорожание по цене квадратного метра произошло в 64, в шести городах цена незначительно снизилась.
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с чего всё началось

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
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В Сибири резко подорожало жилье

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Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси Дэвилз" стал автором одной из шайб "столичных".
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Шоу «Голос» изменило систему подсчета голосов

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Военную колонну США не пустили через сирийский блокпост в Камышлы

Военнослужащие правительственной армии Сирии не пустили колонну американских броневиков, пытавшихся попасть через блокпост в Камышлы в Хасаке, сообщают СМИ.
Народные новости вчера в 13:34
Экономика

Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
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Употребление перца чили снижает риск смерти от сердечного приступа

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За минувшие сутки, 20 декабря, противник применил лазерное оружие — так утверждает пресс-центр так называемой ООС.
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Анфиса Чехова продемонстрировала подписчикам свою грудь в кружевном белье.
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Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
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Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

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Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
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Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области

Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.
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В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

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«Рома» в гостях разгромила «Фиорентину»

«Фиорентина» на своем поле уступила «Роме» в матче 17-го тура чемпионата Италии.
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