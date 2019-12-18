Экономика
РИА НовостиРоссийские новостройки подорожали с начала года на 9%
Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
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Политика
Переговоры России и Украины по газу проходят в Берлине
Переговоры о продолжении транзита российского газа через территорию Украины проходят в Берлине, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Раскрыта личность предполагаемого стрелка с Лубянки
Стрелком, который, как предполагается, открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве, оказался уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров.
Космос
Фотография черной дыры стала прорывом года — журнал Science
Научным прорывом года по версии журнала Science стала получившая широкую известность фотография тени сверхмассивной черной дыры, 20 декабря сообщается на сайте издания.
Армия и оружие
Пентагон проверил всех саудовских курсантов после стрельбы на базе
После стрельбы на военной базе, которую устроил курсант из Саудовской Аравии, Пентагон устроил проверку всех курсантов из королевства, в ходе которой угроз обнаружено не было.
Происшествия
Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса.
Общество
Путин рассказал о росте зарплат россиян
Владимир Путин назвал способ роста реальных доходов россиян в ходе большой пресс-конференции.
Общество
В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
Кино
В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Общество
Российские полицейские захотели получить право изымать детей из семьи
Министерство внутренних дел России выразило желание наделить полицейских правом изымать детей из семьи в случае прямой угрозы его жизни и здоровью.
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Футбол
«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира
Гаджеты
В Сети опубликовали рендеры iPhone SE 2
Недавно инсайдер распространил рендеры iPhone SE 2 с металлической рамкой, подобной как на моделях iPhone 4 и iPhone 5. Из современного в новом аппарате показали вырез вверху экрана.
Авто
МВД назвало самые угоняемые марки машин в Москве
В числе автомобилей, которые чаще всего угоняют в Москве, оказались машины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ, заявили «РИА Новости» в столичном ГУ МВД.
Политика
Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках
Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.
Наука
Уточнено решение задачи трех тел
В новой работе два астрофизика из Колумбийского университета и Университета Консепсьона сделали еще один шаг вперед для решения этой задачи.
Кино
Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Здоровье
Африканская чума свиней добралась до Хабаровского края
Общество
Власти ЕАО объявили 31 декабря выходным днем
Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн подписал распоряжение о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря, сообщает правительство региона в пятницу.
Происшествия
Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью Telegram-каналу Baza.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Гаджеты
Опубликованы рендеры Huawei P40 и P40 Pro
Известный инсайдер OnLeaks опубликовал первые рендеры грядущего флагмана Huawei P40 и P40 Pro.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка, которую назвали Марией.
Общество
Путин пообещал помощь единственной школе, где учат алтайскому языку
Жительница региона рассказала о том, что в республике всего одна школа, которая учит алтайскому языку детей.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Армия и оружие
США отмечают усилившееся сотрудничество России и Китая в Арктике
Соединенные Штаты фиксируют возросшую активность в Арктике, в том числе усилившееся сотрудничество в регионе России и Китая.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке
Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке, который пытался вылететь в Москву, сообщает региональное УМВД.
Экономика
«Роснефть» провела кадровые перестановки
Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.
Политика
ПНС Ливии одобрило активизацию соглашения о сотрудничестве с Турцией
Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи правительство национального согласия Ливии одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией, говорится в его заявлении.