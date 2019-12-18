Экономика
РИА НовостиРоссийские новостройки подорожали с начала года на 9%
Из 70 исследованных городов подорожание по цене квадратного метра произошло в 64, в шести городах цена незначительно снизилась.
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Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.РИА Новостивчера в 03:44
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Политика
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Общество
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Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
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Происшествия
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Верховная рада приняла новый избирательный кодекс
Новый избирательный кодекс унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях: выборов президента Украины, Верховной рады, а также местных выборов.
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В Британии ученые анализировали данные здоровья 44 000 местных жителей, заболевших острыми респираторными вирусами.
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NVIDIA представила PhysX 5.0
NVIDIA официально анонсировала следующую версию своего кроссплатформенного физического движка PhysX 5.0.
Экономика
Власти закупят российские планшеты для переписи населения
Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
Политика
Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея
Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
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Власти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий
Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление о повышении пенсий на 20% с 1 января 2020 года.
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Начальника управления по СМИ Ростова-на-Дону задержали
Начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Ростова-на-Дону Мария Давыдова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, в мэрии прошли обыски, сообщил ТАСС источник в оперативных службах Ростовской области.
Политика
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Происшествия
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На пресс-конференции Путина запретили большие плакаты
Журналистам запретили приходить с большими плакатами на 15-ю ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
Политика
Россия была против использования вооруженных сил в Ливии — Путин
Россия была против использования в Ливии вооруженных сил, и резолюция Совбеза запрещала Каддафи применять авиацию.
Футбол
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Спорт
Исинбаева воздержалась при голосовании по санкциям WADA
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В Челябинске рабочего освободили от долга за разбитую машину олигарха
Политика
Владимир Путин ответил на вопрос о мусорной реформе
Владимир Путин на пресс-конференции призвал кампании наладить порядок в сфере мусорной переработки.
Общество
Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Политика
Путин высказался о развитии транспортной инфраструктуры на Ямале
Жители Ямала обеспокоены развитием транспортной инфраструктуры, в частности, мостом через Обь.