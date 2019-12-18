Экономика
РИА НовостиРоссийские новостройки подорожали с начала года на 9%
Из 70 исследованных городов подорожание по цене квадратного метра произошло в 64, в шести городах цена незначительно снизилась.
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Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.РИА Новостивчера в 03:44
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В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года
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Как прошла большая пресс-конференция Владимира Путина
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Ученые объяснили сложностями в общении редкость черных кошек
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Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
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Акции не для всех: как для россиян изменятся правила игры на бирже
В начале 2020 года депутаты Госдумы РФ планируют внести поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые будут жестко регламентировать участие физлиц в игре на бирже.
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Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
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