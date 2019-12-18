Экономика
РИА НовостиРоссийские новостройки подорожали с начала года на 9%
Из 70 исследованных городов подорожание по цене квадратного метра произошло в 64, в шести городах цена незначительно снизилась.
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Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.РИА Новостивчера в 03:44
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Президент России Владимир Путин высказался о европейских санкциях.
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Политика
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Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
Политика
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Обращаясь к президенту, корреспондент отметила, что многие предполагают, что гипотетически Путин после ухода с поста президента России может возглавить созданное вместе с Белоруссией Союзное государство.
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Политика
Кучма предложил снова обсудить обмен пленными между Киевом и Донбассом
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Политика
Путин назвал цинизмом приравнивание режима СССР к нацизму
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