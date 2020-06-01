Экономика
РамблерРоссийские олигархи потеряли 30 млрд долларов
Суммарные финансовые потери богатейших граждан России за первые пять месяцев 2020 года составили 31,48 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные рейтинга Bloomberg Billionaries Index. Впрочем, есть миллиардеры, которые приумножили свое состояние.
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Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Гаджеты
В Сети появилась картинка, которая ломает смартфоны Samsung
Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
Evo-rus.com вчера в 15:10
Политика
Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
«Определить 1 июля 2020 г. в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию», – гласит текст указа Путина.
Ведомости 11:58
Происшествия
В Брянске нашли 7-летнюю девочку с обмороженными ногами
Деснянская правда 12:43
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ 10:20
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Религия
В Москве с 6 июня откроют православные храмы
Коммерсантъ 11:31
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Известия 07:21
Шоу-бизнес
Муж Собчак опубликовал ее обнаженное фото
На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Богомолова, Собчак стоит спиной к камере и прикрывает грудь рукой.
Lenta.ru 11:06
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Армия и оружие
Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России
По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU 04:42
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса — «Авифавир».
Известия 30 мая в 17:58
Космос
У горячих звезд обнаружены гигантские магнитные пятна и сверхвспышки
Используя телескопы Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы обнаружили на поверхности очень горячих звезд в звездных скоплениях гигантские магнитные пятна, а также зафиксировали у некоторых из них сверхмощные вспышки и взрывные события, при которых выделяется в несколько миллионов раз больше энергии, чем при подобных явлениях на Солнце.
Ин-спейс.ру 11:00
Происшествия
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи
Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района.
Российская газета вчера в 10:00
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от трех до 16 лет
РИА Новости 08:04
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник.
РИА Новости 09:46
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Здоровье
Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
Newsroom24 06:00
Политика
Трамп обвинил американских губернаторов в слабости
В нерешительности и слабости обвинил губернаторов американских штатов президент США Дональд Трамп, сообщает 1 июня CNN.
ИА Красная Весна 13:35
Общество
В Испании за сутки не зарегистрировали ни одной смерти от COVID-19
Ни одного летального исхода у пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19, не было зафиксировано в Испании за последние 24 часа, следует из данных министерства здравоохранения.
РИА Новости 11:44
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Замана вчера в 18:30
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Известия 30 мая в 23:10
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
Футбол
ЦСКА приступил к тренировкам на своей базе
Московский футбольный клуб ЦСКА возобновил тренировки на своей базе в Ватутинках. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
RT на русском 11:53