Суммарные финансовые потери богатейших граждан России за первые пять месяцев 2020 года составили 31,48 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные рейтинга Bloomberg Billionaries Index. Впрочем, есть миллиардеры, которые приумножили свое состояние.

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. 201

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 351

Армия и оружие Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island». 5

Космос У горячих звезд обнаружены гигантские магнитные пятна и сверхвспышки Используя телескопы Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы обнаружили на поверхности очень горячих звезд в звездных скоплениях гигантские магнитные пятна, а также зафиксировали у некоторых из них сверхмощные вспышки и взрывные события, при которых выделяется в несколько миллионов раз больше энергии, чем при подобных явлениях на Солнце.

Происшествия В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района. 1,3K

Общество McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник. 59

Политика Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет. 242

Политика Трамп обвинил американских губернаторов в слабости В нерешительности и слабости обвинил губернаторов американских штатов президент США Дональд Трамп, сообщает 1 июня CNN.

Общество В Испании за сутки не зарегистрировали ни одной смерти от COVID-19 Ни одного летального исхода у пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19, не было зафиксировано в Испании за последние 24 часа, следует из данных министерства здравоохранения.

Политика Маск ответил на шутку Рогозина про «батут» Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. 6,8K

Происшествия В Мурманской области обрушился железнодорожный мост Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону. 566

Общество Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину. 404