Экономика

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Совладельцы «Лукойла» и московского «Спартака» Вагит Алекперов и Леонид Федун потеряли более $ 3 млрд из-за падения нефтяных котировок и курса рубля, сообщает Forbes.
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с чего всё началось

Российские миллиардеры обеднели на $8,8 млрд из-за обвала на рынках

Суммарно отечественные бизнесмены, чьи состояния оцениваются минимум в $1 млрд (таких сейчас 97 человек), потеряли $8,81 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time. Лидерами падения стали совладельцы крупнейшей частной нефтяной компании России «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун.
Forbesвчера в 06:20

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Алекперов потерял больше всех из-за обвала цен на нефть

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Forbes: Российские миллиардеры потеряли $8,8 млрд из-за падения рубля

Дождьвчера в 16:12

Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на фоне обвала рынка

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Российские миллиардеры из-за обвала на рынках потеряли $8,8 млрд

ТАССвчера в 12:20

Российские олигархи потеряли миллиарды долларов из-за обвала нефти

Lenta.ruвчера в 12:22

Forbes и Bloomberg подсчитали потери миллиардеров России на обвале рынков

РБКвчера в 08:56

Российские миллиардеры обеднели на $8,8 млрд из-за обвала на рынках

Forbesвчера в 06:20
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Политика

Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию

Государственная дума одобрила закон о поправке в Конституцию. За проголосовали 383 депутата, высказавшихся против не было, воздержались 43.
РИА Новости 04:07
Происшествия

В Крыму задержали пятерых предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир»

Правоохранительные органы в городе Бахчисарай задержали пятерых подозреваемых, связанных с запрещенной в России религиозно-экстремистской организацией "Хизб ут-Тахрир", сообщил ТАСС адвокат Николай Полозов.
ТАСС 04:07
Армия и оружие

Зеленский заявил о возможности украинской армии «дать отпор противнику»

Украинские военные могут дать отпор, несмотря на желание сохранить мир в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Взгляд.ру 06:03
Политика

Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
РИА Новости 05:16
Политика

Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии

Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.
Газета.Ru 03:11
Политика

Путин оценил отношения России и США на «троечку»

Среди положительных аспектов отношений России и США Путин назвал сотрудничество в борьбе с терроризмом и увеличение за последние два года товарооборота.
Rambler News Service 03:27
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Политика

Голландская прокуратура заявила о свидетеле пуска ракеты по MH17

Амстердам, 11 марта 2020, 08:40 — REGNUM На второй день процесса по делу MH17, 10 марта, прокуратура Нидерландов заявила, что в деле появился новый свидетель, который в 2014 г. якобы присутствовал при выстреле ракетой «Бук».
REGNUM 01:40
Финансы

Банк Англии экстренно снизил базовую ставку из-за коронавируса

Решение о снижении ставки на 50 базисных пунктов — с 0,75% до 0,25% — было принято на экстренном заседании и объясняется необходимостью дать ответ на экономический шок, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:05
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Авто

Tesla выпустила миллионный электромобиль

Компания Tesla выпустила юбилейный автомобиль. Миллионным электрокаром стал Model Y красного цвета.
32CARS.ru вчера в 08:09
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отменила романтическую поездку в Париж из-за коронавируса

Вокруг ТВ вчера в 09:50
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала растяжку в поддержку курса рубля

Известная телеведущая Ксения Собчак в поддержку курса рубля опубликовала фотографию, на которой она на Мальдивах высоко задирает ногу.
iReactor вчера в 00:19
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru 02:36
Шоу-бизнес

Брэд Питт подтвердил свой новый роман

Bimru.ru вчера в 12:00
Политика

Путин проводит встречу с Медведчуком в Кремле

Российский лидер Владимир Путин в Кремле проводит встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, а также спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
RT на русском вчера в 15:10
Общество

Вахтовики из Бурятии устроили забастовку во Владивостоке

Причиной забастовки стала неполная выплата зарплаты Сегодня, 11 марта, вахтовики ООО "Стройтрансгаз-Восток" устроили стихийную забастовку на острове Русский во Владивостоке, сообщает ТАСС.
Байкал-Daily 04:06
Политика

Путин уверен, что Россия пройдет турбулентный период спокойно

Президент России Владимир Путин уверен, что Россия пройдет нынешний турбулентный период спокойно и достойно, а все ключевые отрасли выйдут из ситуации окрепшими.
РИА Новости 06:06
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
Политика

Трамп не приедет в Москву на 75-летие Победы

Ведомости вчера в 06:49
Культура

Гузеева свела героя «Давай поженимся» с бывшей девушкой

iReactor 05:32
Общество

В Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия

В Москве из-за коронавируса с сегодняшнего дня отменены все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 13:50
Экономика

АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса

В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Российская газета 04:32
Здоровье

Ивановские медики получат более 7 млн за раннее выявление онкологии

Согласно подписанному Михаилом Мишустиным распоряжению Правительства РФ от 6 марта 2020 года, из Федерального фонда обязательного медицинского страхования выделено 1,2 млрд рублей на денежные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Слухи и Факты вчера в 01:51
Игры

Закончилась Kickstarter-кампания Pathfinder: Wrath of the Righteous — на создание игры собрали больше $2 млн

Начавшаяся 4 февраля Kickstarter-кампания Pathfinder: Wrath of the Righteous от Owlcat Games подошла к концу.
3DNews 05:51
Финансы

Официальный курс евро снизился до 81,02 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 83,81 копейки - до 81,0207 рубля, курс доллара - на 54,88 копейки, до 71,472 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:48
Общество

В Кении браконьеры убили двух уникальных белых жирафов

ТАСС 03:32
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова выгнала первую няню маленького сына Ратмира

Модель Анастасия Решетова рассказала, с какими сложностями она столкнулась в процессе выборе няни для своего сына Ратмира.
Актуальные Новости 06:00
Происшествия

Ударивший Голунова экс-полицейский Уметбаев в суде извинился перед ним

Бывший полицейский Максим Уметбаев, обвиняемый по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова, принес ему извинения и заявил, что рад общественному резонансу этого уголовного дела, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на его арест.
ТАСС 04:56
Футбол

Экс-наставник «Партизана» Николич может сменить Семина в «Локомотиве»

Бывший наставник белградского футбольного клуба "Партизан" Марко Николич может возглавить московский "Локомотив".
Вести.Ru 05:34
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