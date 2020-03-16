Коронавирус
РИА НовостиРоссийские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Онлайн-кинотеатр Premier предоставил бесплатный доступ к контенту, произведенному ресурсами холдинга "Газпром-медиа". Сервис "КиноПоиск HD" также сообщил, что открывает бесплатный доступ к контенту до конца апреля для всех пользователей, не имеющих подписку на данный момент.
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Политика
Кремль ответил на слова Лукашенко после закрытия границы Россией
В Погранкомитете Белоруссии заявили, что пока решения о закрытии границы с Россией Минском не принималось.
Происшествия
СК начал проверку из-за смерти женщины на глазах у ребёнка в Москве
В феврале СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек
Поправились за последние сутки 369 пациентов, отметил Боррелли. За предыдущие сутки в Италии от коронавируса погибли 175 человек.
Экономика
Индексы США закрылись рекордным обвалом
По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк переехал в клинику ухаживать за супругой
Чтобы ухаживать за своей женой, бывший фигурист Пётр Чернышев буквально поселился в больнице, сообщает «СтарХит».
Политика
Мэр Иркутска Бердников ушел в добровольную отставку
"Заявление об отставке мэра Бердникова было рассмотрено и принято на девятом внеочередном заседании думы Иркутска сегодня, 17 марта", - говорится в сообщении.
Технологии
О подготовке к полету на Марс рассказали в «Роскосмосе»
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что на Марсе обнаружили возможные следы органики.
Общество
Судно с плавучим космодромом «Морской старт» прибыло из США в Россию
Командное судно плавучего космодрома "Морской старт", принадлежащее российской компании S7, прибыло в порт базирования Славянка на Дальнем Востоке из США, передают СМИ.
Политика
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции
Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Здоровье
Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты найдены
Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены обратно в медучреждения.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган погулял с новорожденным сыном после выписки из клиники
Рэпер уже успел сходить на их первую совместную прогулку после выписки.
Общество
«Яндекс.Еда» и Delivery Club зафиксировали рост спроса в выходные
Российские сервисы по доставке еды отметили повышение спроса на продукты и готовую еду в минувшие выходные, сообщили "Интерфаксу" в "Яндекс.Еде" и Delivery Club.
Армия и оружие
В Идлибе боевики взорвали мост на пути российско-турецкого патруля
Как сообщает агентство SANA, террористы заминировали и взорвали мост к западу от города Эриха.
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Авто
Бурятские умельцы готовят первый вездеход на продажу
Культура
В Чебоксарах из-за коронавируса отменен балетный фестиваль
Фестиваль отменён в связи с мерами по предотвращению распространения COVID -2019.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93
На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Общество
Количество случаев заражения коронавирусом в Казахстане возросло до 27
Казахстанские медики выявили в стране еще 14 новых случаев заражения коронавирусом.
Происшествия
СКР возобновил дело о похищении Ярошенко спецслужбами США
Дело по факту похищения Константина Ярошенко в 2010 году в Либерии возобновлено.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Экономика
Правительство РФ поддержит пострадавший от коронавируса турбизнес
Москва, 16 марта 2020, 12:14 — REGNUM Необходимо предпринять меры по поддержке отраслей, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса.
Политика
Россия ограничивает въезд иностранцев
Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию ограничен с 18 марта по 1 мая.
Наука
Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом
Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 12.03.2020, руб. (см. таблицу).
Общество
СМИ: власти Москвы обсуждают меры введения режима жесткого карантина
В Москве может быть введен карантин, если число заболевших коронавирусом COVID-19 критически вырастет, пишут «Открытые медиа».
Экономика
Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики
1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.
Общество
Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»
Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян.
Наука
Свитки Мертвого моря оказались подделкой
Шоу-бизнес