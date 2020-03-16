Онлайн-кинотеатр Premier предоставил бесплатный доступ к контенту, произведенному ресурсами холдинга "Газпром-медиа". Сервис "КиноПоиск HD" также сообщил, что открывает бесплатный доступ к контенту до конца апреля для всех пользователей, не имеющих подписку на данный момент.

Экономика Индексы США закрылись рекордным обвалом По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.

Политика Мэр Иркутска Бердников ушел в добровольную отставку "Заявление об отставке мэра Бердникова было рассмотрено и принято на девятом внеочередном заседании думы Иркутска сегодня, 17 марта", - говорится в сообщении.

Политика Конституционный суд одобрил поправки к Конституции Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.

Общество «Яндекс.Еда» и Delivery Club зафиксировали рост спроса в выходные Российские сервисы по доставке еды отметили повышение спроса на продукты и готовую еду в минувшие выходные, сообщили "Интерфаксу" в "Яндекс.Еде" и Delivery Club.

Хоккей КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю "Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.

Политика Россия ограничивает въезд иностранцев Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию ограничен с 18 марта по 1 мая.

Финансы Акции российских компаний Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 12.03.2020, руб. (см. таблицу).

Экономика Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики 1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.