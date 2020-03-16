Коронавирус

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Онлайн-кинотеатр Premier предоставил бесплатный доступ к контенту, произведенному ресурсами холдинга "Газпром-медиа". Сервис "КиноПоиск HD" также сообщил, что открывает бесплатный доступ к контенту до конца апреля для всех пользователей, не имеющих подписку на данный момент.
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Онлайн-кинотеатры в России открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Профиль02:31

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

РИА Новостивчера в 20:22

Какие сервисы открыли доступ к платному контенту?

ТАССвчера в 11:15

Видеосервисы решили воспользоваться начинающимся карантином

Ведомостивчера в 16:58

Онлайн-кинотеатры открыли доступ

Коммерсантъвчера в 11:59

Пока все дома: как видеосервисы привлекают клиентов во время пандемии

Известиявчера в 17:01

Видеосервисы реагируют на карантин: где и что смотреть бесплатно

Российская газетавчера в 08:28
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Транспорт

В РЖД отменили пассажирские поезда в Казахстан и обратно

1743.ru 00:20
Политика

Кремль ответил на слова Лукашенко после закрытия границы Россией

В Погранкомитете Белоруссии заявили, что пока решения о закрытии границы с Россией Минском не принималось.
РБК вчера в 07:55
Происшествия

СК начал проверку из-за смерти женщины на глазах у ребёнка в Москве

В феврале СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве.
RT на русском 01:27
Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек

Поправились за последние сутки 369 пациентов, отметил Боррелли. За предыдущие сутки в Италии от коронавируса погибли 175 человек.
РБК 15 марта в 15:31
Экономика

Индексы США закрылись рекордным обвалом

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.
Взгляд.ру вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк переехал в клинику ухаживать за супругой

Чтобы ухаживать за своей женой, бывший фигурист Пётр Чернышев буквально поселился в больнице, сообщает «СтарХит».
Газета Кемерова вчера в 14:16
Политика

Мэр Иркутска Бердников ушел в добровольную отставку

"Заявление об отставке мэра Бердникова было рассмотрено и принято на девятом внеочередном заседании думы Иркутска сегодня, 17 марта", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 00:21
Технологии

О подготовке к полету на Марс рассказали в «Роскосмосе»

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что на Марсе обнаружили возможные следы органики.
Live24 00:47
Общество

Судно с плавучим космодромом «Морской старт» прибыло из США в Россию

Командное судно плавучего космодрома "Морской старт", принадлежащее российской компании S7, прибыло в порт базирования Славянка на Дальнем Востоке из США, передают СМИ.
Газета.Ru 02:35
Политика

Конституционный суд одобрил поправки к Конституции

Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Lenta.ru вчера в 09:39
Здоровье

Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты найдены

Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены обратно в медучреждения.
Интерфакс 02:36
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган погулял с новорожденным сыном после выписки из клиники

Рэпер уже успел сходить на их первую совместную прогулку после выписки.
RuNews24.ru 02:02
Общество

«Яндекс.Еда» и Delivery Club зафиксировали рост спроса в выходные

Российские сервисы по доставке еды отметили повышение спроса на продукты и готовую еду в минувшие выходные, сообщили "Интерфаксу" в "Яндекс.Еде" и Delivery Club.
Интерфакс вчера в 06:57
Армия и оружие

В Идлибе боевики взорвали мост на пути российско-турецкого патруля

Как сообщает агентство SANA, террористы заминировали и взорвали мост к западу от города Эриха.
RuNews24.ru 02:00
Хоккей

КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Газета.Ru вчера в 17:00
Авто

Бурятские умельцы готовят первый вездеход на продажу

Информ Полис online 00:04
Культура

В Чебоксарах из-за коронавируса отменен балетный фестиваль

Фестиваль отменён в связи с мерами по предотвращению распространения COVID -2019.
ГТРК Чувашия вчера в 12:14
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93

На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
BFM.ru вчера в 08:50
Общество

Количество случаев заражения коронавирусом в Казахстане возросло до 27

Казахстанские медики выявили в стране еще 14 новых случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 02:23
Происшествия

СКР возобновил дело о похищении Ярошенко спецслужбами США

Дело по факту похищения Константина Ярошенко в 2010 году в Либерии возобновлено.
BFM.ru 00:00
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru 15 марта в 10:46
Экономика

Правительство РФ поддержит пострадавший от коронавируса турбизнес

Москва, 16 марта 2020, 12:14 — REGNUM Необходимо предпринять меры по поддержке отраслей, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 05:14
Политика

Россия ограничивает въезд иностранцев

Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию ограничен с 18 марта по 1 мая.
Вести.Ru вчера в 14:54
Наука

Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом

Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
МонаВиста вчера в 15:57
Финансы

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 12.03.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 15 марта в 15:33
Общество

СМИ: власти Москвы обсуждают меры введения режима жесткого карантина

В Москве может быть введен карантин, если число заболевших коронавирусом COVID-19 критически вырастет, пишут «Открытые медиа».
Коммерсантъ 01:59
Экономика

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.
Вести.Ru 02:23
Общество

Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»

Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян.
Lenta.ru вчера в 21:29
Наука

Свитки Мертвого моря оказались подделкой

Известия 02:14
Шоу-бизнес

Томас Маркл просит Меган показать ему внука перед смертью

Woman.ru вчера в 07:25
Как работают Яндекс.Новости?
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