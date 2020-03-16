Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Онлайн-кинотеатр Premier предоставил бесплатный доступ к контенту, произведенному ресурсами холдинга "Газпром-медиа". Сервис "КиноПоиск HD" также сообщил, что открывает бесплатный доступ к контенту до конца апреля для всех пользователей, не имеющих подписку на данный момент.
Читать в источнике
Комментировать74

Подробнее о событии

More.tv покажет сериалы «Гоморра», «Бессмертный» и «Пересекая Атлантику» в рамках сделки с Beta Film

Известия04:00

Какие сервисы открыли доступ к платному контенту?

ТАССвчера в 11:15

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

РИА Новостивчера в 20:22

Видеосервисы решили воспользоваться начинающимся карантином

Ведомостивчера в 16:58

Онлайн-кинотеатры открыли доступ

Коммерсантъвчера в 11:59

Онлайн-кинотеатры в России открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Профиль02:31

Видеосервисы реагируют на карантин: где и что смотреть бесплатно

Российская газетавчера в 08:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Общество

В России выздоровели пять пациентов с коронавирусом

По последним данным, пять пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, выздоровели.
RT на русском 03:23
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов

Курс доллара к рублю на открытии Московской биржи снизился на 0,87% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74 руб/$.
Коммерсантъ 03:39
Происшествия

В Москве завели дело после получения ребёнком ожогов из-за сухого льда

RT на русском 02:19
Происшествия

В Москве следователи нашли маленькую девочку около тела ее матери

Как уточняет канал РЕН ТВ, годовалая девочка провела в квартире с телом матери несколько дней.
РБК 03:53
Общество

В Хорватии дома начали распродавать за 11 рублей

Московский Комсомолец вчера в 03:53
Здоровье

Сбежавших из инфекционной больницы россиян вернули обратно

Сбежавшие пациенты инфекционной больницы в московской Коммунарке найдены и доставлены обратно в карантин.
Lenta.ru 02:57
Политика

КС России признал законность поправок в Конституцию

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
Известия вчера в 10:01
Политика

На Украине назначили генпрокурора

6 марта временно исполняющим обязанности генерального прокурора Украины был назначен Виктор Чумак, первый замгенпрокурора Виталий Касько подал в отставку.
Lenta.ru 04:08
Общество

В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке

Запасов продуктов питания в российских магазинах без пополнения хватит на восемь недель, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
РИА Новости 03:01
Политика

Путин назвал парламент местом для дискуссий, а не драк

Президент подчеркнул, что парламент — это место для дискуссий, а не для драк, «внутренних разборок и самопиара».
News.ru 03:29
Армия и оружие

Украинский «диванный» эксперт собрался победить Россию

Главный редактор одного из украинских изданий и известный «диванный» эксперт дал интервью украинскому телеканалу.
Новостной фронт вчера в 10:14
Экономика

Правительство и ЦБ ввели меры для минимизации последствий коронавируса

Правительство и Центробанк ввели меры поддержки, чтобы минимизировать последствия коронавируса и рыночной волатильности для населения и экономики.
РИА Новости 03:22
Политика

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM 00:15
Общество

Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM вчера в 14:22
Футбол

Фанаты «Сельты» просят Смолова остаться в Испании

"Пожалуйста, оставайся ещё на сезон", написали болельщики в комментариях.
Sport.ru вчера в 18:43
Здоровье

Иммунитет к коронавирусу не будет пожизненным, заявил вирусолог

Иммунитет к новому коронавирусу не будет очень стойким и пожизненным, сообщил на заседании ученого совета в Дальневосточном федеральном университете профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
РИА Новости 03:42
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда

НТВ вчера в 10:50
Общество

Власти Москвы пообещали не закрывать детские сады

Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что свободное посещение в детских садах, а также школах воспитанниками дошкольных групп и учащимися 1-4 классов сохранится.
Московский Комсомолец 03:31
Хоккей

КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Газета.Ru вчера в 17:00
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Evo-rus.com вчера в 07:10
Здоровье

ВОЗ сочла достаточными меры против коронавируса в Белоруссии

При этом в республиканском отделении организации убеждены, что введение ограничений на перемещение людей и товаров в периоды чрезвычайных ситуаций в большинстве случаев не эффективно.
Говорит Москва 03:59
Интернет

В Windows 10 появилась полноэкранная реклама

Впервые полноэкранные баннеры появились после одного из обновлений весной 2019 года, но тогда они показывались всего один раз.
Sostav.ru 01:45
Общество

ВОЗ сообщила о 14 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в мире подтвердилось еще 13 903 случая заражения коронавирусом COVID-19, скончалось 862 человека, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 00:40
Экономика

«AliExpress Россия» заявила о переходе на обычный режим работы

На торговой площадке «AliExpress Россия» (входит в СП Alibaba Group, Mail.ru Group, РФПИ и «МегаФона») 95% поставщиков вернулись к нормальной работе и восстановили поставки товаров покупателям в штатном режиме.
Коммерсантъ 04:00
Политика

СКР проверяет латышских легионеров СС на причастность к геноциду

REGNUM 02:57
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАСС 15 марта в 19:12
Армия и оружие

Пентагон признал дрон MQ-9 Reaper бесполезным в войне с Россией

Что происходит 03:01
Экономика

Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков

Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков.
Газета.Ru 03:39
Здоровье

Пожилым россиянам рекомендовали сидеть дома из-за коронавируса

Пожилым россиянам рекомендовали сидеть дома из-за распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда.
Piter.tv 03:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное