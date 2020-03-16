Онлайн-кинотеатр Premier предоставил бесплатный доступ к контенту, произведенному ресурсами холдинга "Газпром-медиа". Сервис "КиноПоиск HD" также сообщил, что открывает бесплатный доступ к контенту до конца апреля для всех пользователей, не имеющих подписку на данный момент.

Политика На Украине назначили генпрокурора 6 марта временно исполняющим обязанности генерального прокурора Украины был назначен Виктор Чумак, первый замгенпрокурора Виталий Касько подал в отставку.

Общество В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке Запасов продуктов питания в российских магазинах без пополнения хватит на восемь недель, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Общество Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.

Здоровье Иммунитет к коронавирусу не будет пожизненным, заявил вирусолог Иммунитет к новому коронавирусу не будет очень стойким и пожизненным, сообщил на заседании ученого совета в Дальневосточном федеральном университете профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

Общество Власти Москвы пообещали не закрывать детские сады Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что свободное посещение в детских садах, а также школах воспитанниками дошкольных групп и учащимися 1-4 классов сохранится.

Хоккей КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю "Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.

Здоровье ВОЗ сочла достаточными меры против коронавируса в Белоруссии При этом в республиканском отделении организации убеждены, что введение ограничений на перемещение людей и товаров в периоды чрезвычайных ситуаций в большинстве случаев не эффективно.

Интернет В Windows 10 появилась полноэкранная реклама Впервые полноэкранные баннеры появились после одного из обновлений весной 2019 года, но тогда они показывались всего один раз.