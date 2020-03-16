Коронавирус
РИА НовостиРоссийские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Онлайн-кинотеатр Premier предоставил бесплатный доступ к контенту, произведенному ресурсами холдинга "Газпром-медиа". Сервис "КиноПоиск HD" также сообщил, что открывает бесплатный доступ к контенту до конца апреля для всех пользователей, не имеющих подписку на данный момент.
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Общество
В России выздоровели пять пациентов с коронавирусом
По последним данным, пять пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, выздоровели.
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов
Курс доллара к рублю на открытии Московской биржи снизился на 0,87% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74 руб/$.
Происшествия
В Москве завели дело после получения ребёнком ожогов из-за сухого льда
Происшествия
В Москве следователи нашли маленькую девочку около тела ее матери
Как уточняет канал РЕН ТВ, годовалая девочка провела в квартире с телом матери несколько дней.
Общество
В Хорватии дома начали распродавать за 11 рублей
Здоровье
Сбежавших из инфекционной больницы россиян вернули обратно
Сбежавшие пациенты инфекционной больницы в московской Коммунарке найдены и доставлены обратно в карантин.
Политика
КС России признал законность поправок в Конституцию
14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
Политика
На Украине назначили генпрокурора
6 марта временно исполняющим обязанности генерального прокурора Украины был назначен Виктор Чумак, первый замгенпрокурора Виталий Касько подал в отставку.
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке
Запасов продуктов питания в российских магазинах без пополнения хватит на восемь недель, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Политика
Путин назвал парламент местом для дискуссий, а не драк
Президент подчеркнул, что парламент — это место для дискуссий, а не для драк, «внутренних разборок и самопиара».
Армия и оружие
Украинский «диванный» эксперт собрался победить Россию
Главный редактор одного из украинских изданий и известный «диванный» эксперт дал интервью украинскому телеканалу.
Экономика
Правительство и ЦБ ввели меры для минимизации последствий коронавируса
Правительство и Центробанк ввели меры поддержки, чтобы минимизировать последствия коронавируса и рыночной волатильности для населения и экономики.
Политика
Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине
Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Футбол
Фанаты «Сельты» просят Смолова остаться в Испании
"Пожалуйста, оставайся ещё на сезон", написали болельщики в комментариях.
Здоровье
Иммунитет к коронавирусу не будет пожизненным, заявил вирусолог
Иммунитет к новому коронавирусу не будет очень стойким и пожизненным, сообщил на заседании ученого совета в Дальневосточном федеральном университете профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
Общество
Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда
Общество
Власти Москвы пообещали не закрывать детские сады
Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что свободное посещение в детских садах, а также школах воспитанниками дошкольных групп и учащимися 1-4 классов сохранится.
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Здоровье
ВОЗ сочла достаточными меры против коронавируса в Белоруссии
При этом в республиканском отделении организации убеждены, что введение ограничений на перемещение людей и товаров в периоды чрезвычайных ситуаций в большинстве случаев не эффективно.
Интернет
В Windows 10 появилась полноэкранная реклама
Впервые полноэкранные баннеры появились после одного из обновлений весной 2019 года, но тогда они показывались всего один раз.
Общество
ВОЗ сообщила о 14 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки
За прошедшие сутки в мире подтвердилось еще 13 903 случая заражения коронавирусом COVID-19, скончалось 862 человека, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Экономика
«AliExpress Россия» заявила о переходе на обычный режим работы
На торговой площадке «AliExpress Россия» (входит в СП Alibaba Group, Mail.ru Group, РФПИ и «МегаФона») 95% поставщиков вернулись к нормальной работе и восстановили поставки товаров покупателям в штатном режиме.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Армия и оружие
Пентагон признал дрон MQ-9 Reaper бесполезным в войне с Россией
Экономика
Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков
Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков.
Здоровье
Пожилым россиянам рекомендовали сидеть дома из-за коронавируса
Пожилым россиянам рекомендовали сидеть дома из-за распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда.