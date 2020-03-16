Коронавирус
РИА НовостиРоссийские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Онлайн-кинотеатр Premier предоставил бесплатный доступ к контенту, произведенному ресурсами холдинга "Газпром-медиа". Сервис "КиноПоиск HD" также сообщил, что открывает бесплатный доступ к контенту до конца апреля для всех пользователей, не имеющих подписку на данный момент.
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Из-за коронавируса видеосервисы открыли бесплатный доступ к сериалам и фильмам
Ведомостивчера в 07:08
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Музыка
В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»
У российской поп-панк-рейв группы Littlle Big есть все шансы победить на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.
Общество
Родителям предложили давать больничный из-за закрытия школ
Председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец заявила, что объединение предлагает обеспечивать листами временной нетрудоспособности россиян, имеющих детей-школьников.
Политика
Трамп прогнозирует окончание эпидемии в июле или августе
В США возможна рецессия по причине пандемии, добавил Трамп.
Наука
Уникальность якутских лошадей связана с особенностями их питания
Экономика
Кудрин назвал снижение ставки ФРС США сигналом для мировой экономики
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал сигналом для всего мира снижение почти до нуля (0,25%) базовой ставки Федеральная резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка страны.
Общество
Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»
Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян.
Общество
Роскосмос перенес празднование Дня космонавтики из-за коронавируса
Роскосмос перенесет торжественное празднование Дня космонавтики, традиционно проходящее в Государственном кремлевском дворце в преддверии 12 апреля, из-за угрозы распространения коронавируса, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве в доме в Смоленской области
Четыре человека пострадали при взрыве в доме в деревне Раковска Смоленской области.
Политика
Ученые и юристы выступили против поправок в Конституцию
Группа российских ученых, юристов, журналистов и писателей выступила против поправок в Конституцию.
Экономика
Эксперты оценили потери авиакомпаний от запрета полетов за рубеж
Возможное закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 для российских авиакомпаний может привести к сокращению их прямой выручки на 360 млрд руб. до осени 2020 года, подсчитали для РБК эксперты консалтинговой компании Bain & Company.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян заявила о четвертой беременности
Маргарита Симоньян смогла забеременеть в четвертый раз, хотя еще четыре месяца назад родила третьего ребенка.
Здоровье
Врач рассказала, как жить в одной квартире с заражённым коронавирусом
Как сообщила Елена Волчкова, завкафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета, в ситуации, когда люди проживают в одной квартире с носителем коронавируса, можно снизить риски заражения, соблюдая несколько простых правил.
Политика
Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной
Власти Крыма попросили федеральные органы власти закрыть участок госграницы с Украиной на севере полуострова для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.
Общество
Платошкин прокомментировал падение курса рубля
Известный российский политик Николай Платошкин прокомментировал ослабление курса российской валюты по отношению к доллару и евро, сообщает DEITA.
Общество
Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
Власти Сан-Франциско рекомендовали гражданам не выходить на улицу без крайней необходимости.
Здоровье
Названы скрытые разносчики коронавируса
Китайские ученые назвали детей скрытыми разносчиками коронавируса.
Общество
В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров
Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
Транспорт
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Политика
Зеленский не исключил введения на Украине режима ЧП из-за COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил введения при необходимости режима чрезвычайного положения на территории страны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Экономика
Индексы США закрылись рекордным обвалом
По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.
Политика
Почему Италия просит Китай спасти ее
Италия попросила помощи в борьбе с эпидемией — и получит ее — у Китая.
Политика
Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Общество
В Красноярске зафиксировали больного коронавирусом
В Красноярском крае по предварительным анализам медики выявили больного коронавирусом.
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России
В АКОРТ отметили, что уже сейчас торговые сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам.
Общество
В России изменят расписание сдачи ЕГЭ из-за коронавируса
В России изменится расписание сдачи ЕГЭ из-за распространившегося коронавируса.
Общество
Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат
Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
Космос
Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года
Единоборства
Глава UFC: «Вероятно, бой Хабиб — Фергюсон состоится не в США»
Как сообщается на сайте «Спорт 24», бой между российском бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может пройти не в США.
Политика
Соловей: Власти готовятся ввести чрезвычайное положение в России
Введение общенационального режима чрезвычайного положения в России предполагается на наступающей неделе, сообщил политолог Валерий Соловей.