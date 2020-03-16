Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Онлайн-кинотеатр Premier предоставил бесплатный доступ к контенту, произведенному ресурсами холдинга "Газпром-медиа". Сервис "КиноПоиск HD" также сообщил, что открывает бесплатный доступ к контенту до конца апреля для всех пользователей, не имеющих подписку на данный момент.
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Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

РИА Новостивчера в 20:22

Пока все дома: как видеосервисы привлекают клиентов во время пандемии

Известиявчера в 17:01

Онлайн-кинотеатры открыли доступ

Коммерсантъвчера в 11:59

Какие сервисы открыли доступ к платному контенту?

ТАССвчера в 11:15

Видеосервисы реагируют на карантин: где и что смотреть бесплатно

Российская газетавчера в 08:28

Из-за коронавируса видеосервисы открыли бесплатный доступ к сериалам и фильмам

Ведомостивчера в 07:08

Российские онлайн-кинотеатры отменили подписку для людей на карантине

News.ruвчера в 04:23
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Музыка

В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»

У российской поп-панк-рейв группы Littlle Big есть все шансы победить на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.
РБК 15 марта в 21:24
Общество

Родителям предложили давать больничный из-за закрытия школ

Председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец заявила, что объединение предлагает обеспечивать листами временной нетрудоспособности россиян, имеющих детей-школьников.
Вечерняя Москва вчера в 23:57
Политика

Трамп прогнозирует окончание эпидемии в июле или августе

В США возможна рецессия по причине пандемии, добавил Трамп.
BFM.ru вчера в 20:13
Наука

Уникальность якутских лошадей связана с особенностями их питания

Евразия Daily 14 марта в 18:06
Экономика

Кудрин назвал снижение ставки ФРС США сигналом для мировой экономики

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал сигналом для всего мира снижение почти до нуля (0,25%) базовой ставки Федеральная резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка страны.
Daily Storm вчера в 02:26
Общество

Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»

Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян.
Lenta.ru вчера в 21:29
Общество

Роскосмос перенес празднование Дня космонавтики из-за коронавируса

Роскосмос перенесет торжественное празднование Дня космонавтики, традиционно проходящее в Государственном кремлевском дворце в преддверии 12 апреля, из-за угрозы распространения коронавируса, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
РИА Новости 01:05
Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве в доме в Смоленской области

Четыре человека пострадали при взрыве в доме в деревне Раковска Смоленской области.
ТАСС 00:18
Политика

Ученые и юристы выступили против поправок в Конституцию

Группа российских ученых, юристов, журналистов и писателей выступила против поправок в Конституцию.
Компания вчера в 08:58
Экономика

Эксперты оценили потери авиакомпаний от запрета полетов за рубеж

Возможное закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 для российских авиакомпаний может привести к сокращению их прямой выручки на 360 млрд руб. до осени 2020 года, подсчитали для РБК эксперты консалтинговой компании Bain & Company.
РБК 01:01
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян заявила о четвертой беременности

Маргарита Симоньян смогла забеременеть в четвертый раз, хотя еще четыре месяца назад родила третьего ребенка.
OAnews вчера в 05:07
Здоровье

Врач рассказала, как жить в одной квартире с заражённым коронавирусом

Как сообщила Елена Волчкова, завкафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета, в ситуации, когда люди проживают в одной квартире с носителем коронавируса, можно снизить риски заражения, соблюдая несколько простых правил.
Газета Кемерова вчера в 22:23
Политика

Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной

Власти Крыма попросили федеральные органы власти закрыть участок госграницы с Украиной на севере полуострова для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Общество

Платошкин прокомментировал падение курса рубля

Известный российский политик Николай Платошкин прокомментировал ослабление курса российской валюты по отношению к доллару и евро, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 23:35
Общество

Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома

Власти Сан-Франциско рекомендовали гражданам не выходить на улицу без крайней необходимости.
Российская газета вчера в 23:37
Здоровье

Названы скрытые разносчики коронавируса

Китайские ученые назвали детей скрытыми разносчиками коронавируса.
ToDay News Ufa 01:03
Общество

В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров

Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
РИА Новости вчера в 04:48
Транспорт

На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 18:04
Политика

Зеленский не исключил введения на Украине режима ЧП из-за COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил введения при необходимости режима чрезвычайного положения на территории страны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:13
Хоккей

КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Газета.Ru вчера в 17:00
Экономика

Индексы США закрылись рекордным обвалом

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.
Взгляд.ру вчера в 16:55
Политика

Почему Италия просит Китай спасти ее

Италия попросила помощи в борьбе с эпидемией — и получит ее — у Китая.
РИА Новости 01:00
Политика

Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Газета.Ru вчера в 05:03
Общество

В Красноярске зафиксировали больного коронавирусом

В Красноярском крае по предварительным анализам медики выявили больного коронавирусом.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 05:48
Общество

В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России

В АКОРТ отметили, что уже сейчас торговые сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам.
Известия вчера в 17:01
Общество

В России изменят расписание сдачи ЕГЭ из-за коронавируса

В России изменится расписание сдачи ЕГЭ из-за распространившегося коронавируса.
Горобзор.ру вчера в 10:34
Общество

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
РИА Новости вчера в 02:05
Космос

Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года

Российская газета вчера в 19:39
Единоборства

Глава UFC: «Вероятно, бой Хабиб — Фергюсон состоится не в США»

Как сообщается на сайте «Спорт 24», бой между российском бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может пройти не в США.
Лезги газет вчера в 23:29
Политика

Соловей: Власти готовятся ввести чрезвычайное положение в России

Введение общенационального режима чрезвычайного положения в России предполагается на наступающей неделе, сообщил политолог Валерий Соловей.
ИА "Реалист" 14 марта в 17:47
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