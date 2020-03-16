Коронавирус
РИА НовостиРоссийские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Онлайн-кинотеатр Premier предоставил бесплатный доступ к контенту, произведенному ресурсами холдинга "Газпром-медиа". Сервис "КиноПоиск HD" также сообщил, что открывает бесплатный доступ к контенту до конца апреля для всех пользователей, не имеющих подписку на данный момент.
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Здоровье
В Хакасии коронавируса нет, но превентивные меры не помешают
Как пояснила корреспонденту 19rus.info министр труда и социальной защиты Хакасии Ирина Ахметова, это сугубо превентивная мера.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 30 человек
Оперативный штаб уточняет, что большинство новых случаев зафиксировано в Москве, остальные заболевшие за последние сутки в Петербурге, Самарской области, Подмосковье, Кировской области, пермском крае и республике Коми.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян станут родителями в четвертый раз
39-летняя Маргарита Симоньян и 54-летний Тигран Кеосаян готовятся стать родителями в четвертый раз.
Происшествия
В Бурятии глава села обвиняется краже бюджетных денег
Ущерб составил 266 тысяч рублей Глава муниципального образования – сельского поселения "Гильбиринское" Иволгинского района Бурятии обвиняется в хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Политика
В правительстве РФ удивлены реакцией Лукашенко на закрытие границы
В кабмине вызывает недоумение такая реакция главы республики на сообщение о закрытии границы РФ.
Политика
NYT: Байден стал лидером праймериз в Вашингтоне
Как стало известно, Байден сейчас имеет большинство голосов в 25 из 39 округов Вашингтона.
Общество
В России изменится порядок оплаты больничных из-за карантина
В России изменят порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса, оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Политика
Макрон объявил о закрытии границ Шенгенской зоны
С 17 марта внешние границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты из-за коронавируса, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Экономика
Названы сроки полного восстановления валютного рынка
"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Экономика
Белоусов заявил о двойном ударе по экономике России
Российская экономика испытывает двойной удар: на нее влияет падение цены на нефть и коронавирус.
Общество
В Москве запретили проводить мероприятия с участием более 50 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на проведение любых массовых мероприятий на улице до 10 апреля.
Политика
Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что украинский Госрезерв пуст.
Кино
Российские прокатчики отменяют релизы фильмов из-за коронавируса
Крупные российские прокатчики начали отменять релизы фильмов отечественного производства, намеченные на конец марта, начало апреля 2020 года.
Экономика
Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь
Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
Общество
В расписание сдачи ЕГЭ внесут изменения из-за коронавируса
Как заявила сегодня в ходе заседания координационного совета при правительстве России по борьбе с распространение коронавируса вице-премьер Татьяна Голикова, досрочную сдачу ЕГЭ перенесут, дата будет определена в ближайшее время.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 5%
Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
Здоровье
У четверых кузбассовцев тесты не подтвердили коронавирус
В Новокузнецке у четверых пациентов, которые были госпитализированы в инфекционное отделение больницы №29 первый тест на коронавирус оказался отрицательным.
Музыка
Сахалинка Марина Семенова завоевала второе место на всероссийском конкурсе актерской песни
Актриса Сахалинского международного театрального центра имени Чехова Марина Семенова стала лауреатом II всероссийского фестиваля-конкурса актерской песни в Екатеринбурге "Пой, ласточка, пой!".
Здоровье
Испанский медик назвал продукты, защищающие от коронавируса
Испанский врач рассказал о продуктах, которые могут помочь во время пандемии коронавируса.
Общество
В Госдуму внесён проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров
В Госдуму внесён проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров. Его автор — депутат Андрей Барышев.
Экономика
Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил министра финансов Антона Силуанова снизить НДС для цветоводов страны до 10% с 20%, чтобы поддержать их конкурентоспособность.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Общество
Лукашенко рассказал, как «травить» коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов в понедельник в Минске дал несколько советов, как уберечься от заболевания новым коронавирусом, сообщает белорусский телеканал СТВ.
Политика
Кремль не нашел повода для введения режима ЧС из-за коронавируса
«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого [введения режима], никаких решений», — отметил он.
Транспорт
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.