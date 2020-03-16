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Происшествия В Бурятии глава села обвиняется краже бюджетных денег Ущерб составил 266 тысяч рублей Глава муниципального образования – сельского поселения "Гильбиринское" Иволгинского района Бурятии обвиняется в хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Общество В России изменится порядок оплаты больничных из-за карантина В России изменят порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса, оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Политика КС признал законными поправки к Конституции Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.

Политика Макрон объявил о закрытии границ Шенгенской зоны С 17 марта внешние границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты из-за коронавируса, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Политика Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.

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Экономика Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил министра финансов Антона Силуанова снизить НДС для цветоводов страны до 10% с 20%, чтобы поддержать их конкурентоспособность.

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

Общество Лукашенко рассказал, как «травить» коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов в понедельник в Минске дал несколько советов, как уберечься от заболевания новым коронавирусом, сообщает белорусский телеканал СТВ.