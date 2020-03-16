Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Онлайн-кинотеатр Premier предоставил бесплатный доступ к контенту, произведенному ресурсами холдинга "Газпром-медиа". Сервис "КиноПоиск HD" также сообщил, что открывает бесплатный доступ к контенту до конца апреля для всех пользователей, не имеющих подписку на данный момент.
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Российские онлайн-кинотеатры сделают бесплатной подписку для находящихся на карантине

ТАСС03:37

Онлайн-кинотеатры открыли доступ

Коммерсантъ11:59

Из-за коронавируса видеосервисы открыли бесплатный доступ к сериалам и фильмам

Ведомости07:08

Российские онлайн-кинотеатры отменили подписку для людей на карантине

News.ru04:23

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

РИА Новости20:22

Герои кино боролись с вирусами, зомби и апокалипсисом. Их знания помогут в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru11:16

Памяти убитых выставок. Итальянцам подарили подписку на платный порноканал — дайте нам хотя бы Тарантино!

Новая газета09:18
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 22:13, Ашберн
Здоровье

В Хакасии коронавируса нет, но превентивные меры не помешают

Как пояснила корреспонденту 19rus.info министр труда и социальной защиты Хакасии Ирина Ахметова, это сугубо превентивная мера.
ИА Хакасия 08:18
Общество

Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 30 человек

Оперативный штаб уточняет, что большинство новых случаев зафиксировано в Москве, остальные заболевшие за последние сутки в Петербурге, Самарской области, Подмосковье, Кировской области, пермском крае и республике Коми.
Эхо Москвы 10:03
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян станут родителями в четвертый раз

39-летняя Маргарита Симоньян и 54-летний Тигран Кеосаян готовятся стать родителями в четвертый раз.
Wday.ru 08:25
Происшествия

В Бурятии глава села обвиняется краже бюджетных денег

Ущерб составил 266 тысяч рублей Глава муниципального образования – сельского поселения "Гильбиринское" Иволгинского района Бурятии обвиняется в хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Байкал-Daily 20:37
Политика

В правительстве РФ удивлены реакцией Лукашенко на закрытие границы

В кабмине вызывает недоумение такая реакция главы республики на сообщение о закрытии границы РФ.
Аргументы недели 13:59
Политика

NYT: Байден стал лидером праймериз в Вашингтоне

Как стало известно, Байден сейчас имеет большинство голосов в 25 из 39 округов Вашингтона.
Газета.Ru 21:20
Общество

В России изменится порядок оплаты больничных из-за карантина

В России изменят порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса, оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Rambler News Service 09:38
Политика

КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
RT на русском 09:38
Политика

Макрон объявил о закрытии границ Шенгенской зоны

С 17 марта внешние границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты из-за коронавируса, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Российская газета 17:38
Экономика

Названы сроки полного восстановления валютного рынка

"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Российская газета 14 марта в 23:00
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС 18:17
Политика

Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев

Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 14:42
Музыка

Максим Фадеев собирается лишить Глюкозу сценического имени

iReactor 21:28
Экономика

Белоусов заявил о двойном ударе по экономике России

Российская экономика испытывает двойной удар: на нее влияет падение цены на нефть и коронавирус.
Газета.Ru 12:53
Общество

В Москве запретили проводить мероприятия с участием более 50 человек

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на проведение любых массовых мероприятий на улице до 10 апреля.
Ведомости 10:24
Политика

Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что украинский Госрезерв пуст.
РИА Новости 13:10
Кино

Российские прокатчики отменяют релизы фильмов из-за коронавируса

Крупные российские прокатчики начали отменять релизы фильмов отечественного производства, намеченные на конец марта, начало апреля 2020 года.
Kinonews.ru 13:00
Космос

Ставропольский космонавт Олег Скрипочка вернётся на Землю

Своё ТВ 09:16
Экономика

Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь

Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
BFM.ru 05:39
Общество

В расписание сдачи ЕГЭ внесут изменения из-за коронавируса

Как заявила сегодня в ходе заседания координационного совета при правительстве России по борьбе с распространение коронавируса вице-премьер Татьяна Голикова, досрочную сдачу ЕГЭ перенесут, дата будет определена в ближайшее время.
Znak.com 09:12
Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 5%

Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 21:22
Здоровье

У четверых кузбассовцев тесты не подтвердили коронавирус

В Новокузнецке у четверых пациентов, которые были госпитализированы в инфекционное отделение больницы №29 первый тест на коронавирус оказался отрицательным.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 00:46
Музыка

Сахалинка Марина Семенова завоевала второе место на всероссийском конкурсе актерской песни

Актриса Сахалинского международного театрального центра имени Чехова Марина Семенова стала лауреатом II всероссийского фестиваля-конкурса актерской песни в Екатеринбурге "Пой, ласточка, пой!".
Сахалин.Инфо 21:21
Здоровье

Испанский медик назвал продукты, защищающие от коронавируса

Испанский врач рассказал о продуктах, которые могут помочь во время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 09:52
Общество

В Госдуму внесён проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров

В Госдуму внесён проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров. Его автор — депутат Андрей Барышев.
Piter.tv 05:11
Экономика

Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил министра финансов Антона Силуанова снизить НДС для цветоводов страны до 10% с 20%, чтобы поддержать их конкурентоспособность.
РИА Новости 22:07
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Общество

Лукашенко рассказал, как «травить» коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов в понедельник в Минске дал несколько советов, как уберечься от заболевания новым коронавирусом, сообщает белорусский телеканал СТВ.
РИА Новости 16:44
Политика

Кремль не нашел повода для введения режима ЧС из-за коронавируса

«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого [введения режима], никаких решений», — отметил он.
Lenta.ru 06:27
Транспорт

На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
РИА Новости 18:04
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