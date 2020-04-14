Коронавирус
Газета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
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с чего всё началось
Рост цен может опередить прогнозы Цены на связь в России в 2020 году могут вырасти более чем на 20%, считают почти четверть опрошенных компаний, более трети рассчитывают, что повышение уложится в 10–15%.Коммерсантъвчера в 16:25
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Здоровье
Глава ВОЗ назвал условия для снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус рассказал, при каких условиях страны могут снимать ограничительные меры, введенные из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 01:04
Армия и оружие
Под Астраханью С-400 поразили атакующие ракеты-мишени
«Успешно обнаружены и поражены ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения условного противника», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 02:10
Энергетика
Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой
Соглашение ОПЕК + по сокращению добычи нефти было необходимо, заявил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью "Ъ".
Коммерсантъ 01:48
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
Общество
Эксперт заявила о смене динамики распространения коронавируса в России
Ситуация с распространением Covid-19 в России долгое время развивалась по оптимистическому сценарию, однако теперь динамика изменилась не в лучшую сторону, считает директор института экономики здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович.
РИАМО вчера в 06:28
Экономика
Бизнес нарастил выручку на второй неделе самоизоляции
Выручка предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) на второй неделе самоизоляции показала небольшой рост.
Компания 02:53
Армия и оружие
КНДР произвела запуски крылатых ракет
Российская газета 01:59
Общество
В России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:30
Политика
Президент Чехии назвал глупым поступком снос памятника маршалу Коневу
Глава Чехии Милош Земан считает, что те, кто снес памятник маршалу СССР Ивану Коневу, "ничего не достигли в жизни" и просто завидуют тем, кто чего-то смог добиться.
Газета.Ru 12 апреля в 13:06
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
Общество
Комментатор Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным
Ранее Соловьев, комментируя недовольство Уткина действиями российских властей во время пандемии коронавируса, назвал оппонента «психически больным человеком», слова которого не могут дискредитировать российское государство.
URA.Ru вчера в 04:41
Общество
Количество зараженных коронавирусом людей в мире превысило 2 млн
Число людей, инфицированных коронавирусом, во всем мире перешагнуло отметку в 2 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 20:26
Общество
В Москве оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарных норм
В Москве за последние три дня оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:29
Происшествия
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском.
Коммерсантъ 01:15
Общество
Четыре члена правительства Хакасии ушли на самоизоляцию
В Хакасии у сотрудника одного из министерств заподозрили заражение коронавирусом, из-за этого самоизолировались четыре члена правительства республики, которые с ним контактировали, сообщил в инстаграме глава региона Валентин Коновалов.
Интерфакс 01:35
Общество
Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной
По словам врача, в начале объявленных карантинных мер москвичи демонстрировали дисциплинированность и строго соблюдали режим всеобщей самоизоляции — индекс превышал 4 балла.
РБК 00:23
Общество
В России зафиксировано 2186 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России еще 2186 человек заразились коронавирусом.
Накануне.Ru 12 апреля в 03:44
Общество
Во Владимирской области выросло число заболевших коронавирусом
По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки на территории региона выявлено 13 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости вчера в 03:23
Здоровье
В Пермском крае коронавирус подтвержден у 13 медработников
Диагноз коронавирусная инфекция в Пермском крае официально подтвержден у 13 медработников.
Город342 01:54
Армия и оружие
В Черное море зашел американский эсминец Porter
Вести.Ru вчера в 16:43
Общество
В Россию привезли штамм коронавируса из США
Томск, 14 апреля 2020, 09:28 — REGNUM В Россию из США доставили штамм коронавируса, предназначенный для проведения научных исследований.
REGNUM 02:28
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Космос
Аппарат «Луна-27» может застолбить место для российской лунной базы
Как отмечает агентство, вероятно, вокруг места посадки «Луна-27» в дальнейшем будет развернута российская лунная станция.
Известия вчера в 23:46
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
Шоу-бизнес
Канделаки ответила Собчак на критику своей фигуры
Тина Канделаки постоянно делится с подписчиками программами эффективных тренировок и советами по правильному питанию.
Wday.ru 01:53
Футбол
Максимилиан Филипп: Путин – большая фигура, он знает цену словам
В понедельник, 13 апреля, «Sport 24» опубликовал интервью с нападающим «Динамо» (Москва) – Максимилианом Филиппом.
ГЛАС.RU вчера в 07:48
Политика
Посольство России ответило на обвинения Пентагона в адрес RT и Sputnik
Обвинения в дезинформации о COVID-19 со стороны Пентагона в адрес новостного агентства Sputnik и телеканала RT являются безосновательными.
Известия 00:40
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке
В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку.
Газета.Ru 03:24
Здоровье
Депздрав Москвы прогнозирует дефицит коек для больных с коронавирусом
В ближайшие две-три недели в Москве прогнозируется недостаток коек в больницах, перепрофилированных для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте Департамента здравоохранения столицы.
Газета.Ru 02:14
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова примерила образ школьницы
Подписчики Екатерины пришли в восторг от образа певицы, ведь она выглядит как типичная юная школьница.
Paparazzi.ru вчера в 14:58