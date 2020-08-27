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РИА Новости
РИА Новости

Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов

Российские операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов, сообщают "Известия". Tele2 с 26 августа отменил услугу "Очень много интернета", которая позволяла за 200 рублей в месяц пользоваться Сетью без ограничения трафика, в том числе в поездках по стране.В источнике
С чего всё началось
Известия

Качать — не строить: операторы отказываются от безлимитных тарифов

Сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов и опций. МТС с 27 августа сокращает абонентам плана «Тарифище» пакет интернета, при этом цена останется прежней. Tele2 26 августа закрыл для подключения физлиц услугу «Очень много интернета».
Известия17:01
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Телеканал 360°

Операторы связи откажутся от безлимитных тарифов

Телеканал 360°21:16
Газета.Ru

Операторы связи отказываются от безлимитных тарифов

Газета.Ru00:56
Московский Комсомолец

Сотовые операторы РФ отменяют безлимитные тарифы

Московский Комсомолец00:41
РИА Новости

Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов

РИА Новости02:07
URA.Ru

Сотовые операторы лишат россиян безлимитных тарифов

URA.Ru21:12
РЕН ТВ

Сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов

РЕН ТВ19:26
Известия

Сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов и опций

Известия19:13

ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле

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Ведомости02:41
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