Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
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Российские операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов, сообщают "Известия". Tele2 с 26 августа отменил услугу "Очень много интернета", которая позволяла за 200 рублей в месяц пользоваться Сетью без ограничения трафика, в том числе в поездках по стране.В источнике
С чего всё началось
Качать — не строить: операторы отказываются от безлимитных тарифов
Сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов и опций. МТС с 27 августа сокращает абонентам плана «Тарифище» пакет интернета, при этом цена останется прежней. Tele2 26 августа закрыл для подключения физлиц услугу «Очень много интернета».
Известия17:01
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