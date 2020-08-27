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РИА Новости
РИА Новости

Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов

Российские операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов, сообщают "Известия". Tele2 с 26 августа отменил услугу "Очень много интернета", которая позволяла за 200 рублей в месяц пользоваться Сетью без ограничения трафика, в том числе в поездках по стране.В источнике
С чего всё началось
Известия

Качать — не строить: операторы отказываются от безлимитных тарифов

Сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов и опций. МТС с 27 августа сокращает абонентам плана «Тарифище» пакет интернета, при этом цена останется прежней. Tele2 26 августа закрыл для подключения физлиц услугу «Очень много интернета».
Известия17:01
Подробнее о событии
РБК

Российские операторы начали отказываться от безлимитного интернета

РБК05:41
РИА Новости

Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов

РИА Новости02:07
Телеканал 360°

Операторы связи откажутся от безлимитных тарифов

Телеканал 360°21:16
Газета.Ru

Операторы связи отказываются от безлимитных тарифов

Газета.Ru00:56
URA.Ru

Сотовые операторы лишат россиян безлимитных тарифов

URA.Ru21:12
РЕН ТВ

Сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов

РЕН ТВ19:26
Известия

Сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов и опций

Известия19:13

МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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Томские ученые создали гранулы из битого стекла для нефтедобычи

Ученые института физики прочности и материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН) и томских университетов (ТГУ и ТУСУР) разработали гранулы из пеностеклокерамики, которые можно использовать в нефтедобыче; в их основе – недорогой бой стекла, который решает еще и экологическую проблему, связанную с вторичной переработкой, сообщила РИА Томск пресс-служба Томского госуниверситета.
РИА Томск22:21

Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.
РИА Новости04:47
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Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Во Владивостоке мужчина напал с ножом на полицейского

Во Владивостоке полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, во время которого ножевые ранения получил сотрудник дорожно-патрульной службы, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Приморскому краю.
Российская газета21:11
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Около 70 застройщиков обанкротились в России с начала года

"С начала года в России обанкротилось 73 застройщика, которые реализуют 1,2 млн кв. м. Это меньше, чем за первое полугодие 2019 года, тогда обанкротилось 90 с портфелем в 2 млн кв. м", - сказал Выломов на деловом завтраке "Застройщики vs Покупатели: в поисках баланса".
Интерфакс04:49
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В Госдуме предложили ужесточить наказание для «черных коллекторов»

В Комитете по безопасности и противодействию коррупции Госдумы разработан законопроект, которым предлагается ужесточить наказание за незаконную коллекторскую деятельность, наказание составит до 12 лет лишения свободы, сообщил журналистам глава комитета Василий Пискарев.
РИА Новости02:47
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