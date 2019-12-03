Операторы попросили законодательно ввести запрет на использование данных их абонентов компаниям, которые устанавливают на сетях оборудование для исполнения так называемого закона о суверенном Рунете.

с чего всё началось

В России операторы связи попросили законодательно ввести запрет на использование данных их абонентов теми компаниями, которые устанавливают оборудование для исполнения закона о суверенном Рунете. Об этом 3 декабря сообщает РБК со ссылкой на источники.

Российские операторы попросили внести поправки в закон о Рунете

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