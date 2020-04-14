Экономика
ВедомостиРоссийские операторы связи предупредили о росте тарифов
Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
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с чего всё началось
Год назад аналогичный опрос отражал в основном планы операторов повышать тарифы в пределах 10%, однако текущий рост будет более значительным. По мнению представителей 62% опрошенных операторских компаний, тарифы, однозначно, вырастут более чем на 10%.TelecomDailyвчера в 19:16
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Общество
Власти Подмосковья приостановили оформление пропусков по телефону
В понедельник, 13 апреля, как писали «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Подмосковья, попытавшиеся получить пропуск через СМС, подключали себе платную услугу.
РБК 10:14
Общество
Коронавирус может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров
Вирус COVID-19 может передаться от одного человека до другого на расстоянии 4 м, следует из исследования специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Коммерсантъ 08:46
Транспорт
Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска
«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
РБК 05:03
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 07:36
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Общество
Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом
Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru поделился рейтингом мест с самым высоким риском заражения коронавирусом.
ГТРК Марий Эл 03:15
Политика
МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках
В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском 12:40
Здоровье
Глава Минздрава рассказала о пике пандемии коронавируса в Омске
Глава Минздрава Омской области Ирина Солдатова заявила, что пик пандемии коронавируса в регионе пройдет до конца апреля.
РИА ОмскИнформ 10:56
Происшествия
В Донецкой области при взрыве миномета погиб украинский военный
Украинский военный погиб, еще восемь солдат получили ранения при взрыве миномета на учениях в Донецкой области, сообщила во вторник пресс-службе офиса генпрокурора.
РИА Новости 12:49
Экономика
О скором кризисе предупредил банки Кудрин
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российские банки ждут серьезные проблемы с финансами.
Live24 вчера в 08:33
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Общество
В Италии выявили 675 случаев заражения коронавирусом за сутки
Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки возросло на 675, это лучший показатель более чем за месяц, следует из заявлений главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14
Общество
Дипломаты США за два года до пандемии знали о проблемах в лаборатории в Ухане
Сотрудники американского посольства в Китае за два года до пандемии COVID-19 предупреждали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухане.
Известия 10:08
Экономика
Угольная отрасль Украины поставлена на паузу. Ахметов приостановил работу крупнейшего предприятия
Крупнейшее на Украине угледобывающее предприятие «Павлоградуголь», входящее в холдинг Рината Ахметова ДТЭК, приостанавливает свою работу из-за экономического кризиса и пандемии коронавируса.
Украина.ру 10:46
Футбол
Станислав Черчесов: «Беговую дорожку делим с сыном»
Смотрим в постоянном режиме «Новости», давнишние футбольные матчи, ежедневно — беговая дорожка, которую делим пополам со Станиславом-младшим.
Московский Комсомолец 11:42
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru вчера в 20:29
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Политика
Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет
Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Общество
В мэрии Москвы назвали условия аннулирования пропусков
Пропуск для поездок на работу выдается сроком до 30 апреля включительно, количество поездок по нему не ограничено.
РБК вчера в 19:04
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Общество
Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции
Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
Общество
Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных масок
По данным телеканала, самолет Ан-225 Мрия доставил 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн лицевых щитов, а также 9 тонн медицинских масок.
Piter.tv 12:58
Общество
Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией
Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 06:10
Экономика
Эксперты оценили стоимость самых необходимых бизнесу мер в 1,9% ВВП
Какая поддержка нужна бизнесу Президент Владимир Путин объявил, что "необходимы новые дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов".
РБК 10:24
Общество
В России зафиксировали 29-кратный рост покупок товаров для пикника
С начала объявленных президентом Владимиром Путиным выходных дней спрос на онлайн-заказы товаров для пикника вырос в 29 раз, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные маркетплейса Goods.ru.
РБК 13:07
Политика
Обама поддержал кандидатуру Байдена на пост президента США
Экс-президент США Барак Обама поддержал кандидатуру своего бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пост президента страны.
Российская газета 13:41