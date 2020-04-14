Экономика

ВедомостиВедомостиРоссийские операторы связи предупредили о росте тарифов

Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Читать в источнике
Комментировать2,4K
с чего всё началось

TelecomDaily: 84% проводных операторов ждут роста тарифов на 10-15% и выше

Год назад аналогичный опрос отражал в основном планы операторов повышать тарифы в пределах 10%, однако текущий рост будет более значительным. По мнению представителей 62% опрошенных операторских компаний, тарифы, однозначно, вырастут более чем на 10%.
TelecomDailyвчера в 19:16

Подробнее о событии

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

РБК01:02

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

РИА Новости03:02

Большинство операторов связи ожидают роста тарифов

Коммерсантъ03:13

Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь

Lenta.ru01:54

Операторы прокомментировали прогноз роста тарифов на сотовую связь

Известия09:29

TelecomDaily: 84% проводных операторов ждут роста тарифов на 10-15% и выше

TelecomDailyвчера в 19:16

Опрос: 62% операторов ожидают роста тарифов на интернет и ТВ в России более чем на 10%

ТАССвчера в 17:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 14:01, Ашберн
Общество

Власти Подмосковья приостановили оформление пропусков по телефону

В понедельник, 13 апреля, как писали «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Подмосковья, попытавшиеся получить пропуск через СМС, подключали себе платную услугу.
РБК 10:14
54
Общество

Коронавирус может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров

Вирус COVID-19 может передаться от одного человека до другого на расстоянии 4 м, следует из исследования специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Коммерсантъ 08:46
1,2K
Транспорт

Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска

«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
РБК 05:03
478
Кино

В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»

Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 07:36
7
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
405
Общество

Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом

Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru поделился рейтингом мест с самым высоким риском заражения коронавирусом.
ГТРК Марий Эл 03:15
711
Политика

МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках

В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском 12:40
1,1K
Здоровье

Глава Минздрава рассказала о пике пандемии коронавируса в Омске

Глава Минздрава Омской области Ирина Солдатова заявила, что пик пандемии коронавируса в регионе пройдет до конца апреля.
РИА ОмскИнформ 10:56
19
Происшествия

В Донецкой области при взрыве миномета погиб украинский военный

Украинский военный погиб, еще восемь солдат получили ранения при взрыве миномета на учениях в Донецкой области, сообщила во вторник пресс-службе офиса генпрокурора.
РИА Новости 12:49
6
Экономика

О скором кризисе предупредил банки Кудрин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российские банки ждут серьезные проблемы с финансами.
Live24 вчера в 08:33
159
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
1,6K
Общество

В Италии выявили 675 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки возросло на 675, это лучший показатель более чем за месяц, следует из заявлений главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14
5
Общество

Дипломаты США за два года до пандемии знали о проблемах в лаборатории в Ухане

Сотрудники американского посольства в Китае за два года до пандемии COVID-19 предупреждали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухане.
Известия 10:08
5
Экономика

Угольная отрасль Украины поставлена на паузу. Ахметов приостановил работу крупнейшего предприятия

Крупнейшее на Украине угледобывающее предприятие «Павлоградуголь», входящее в холдинг Рината Ахметова ДТЭК, приостанавливает свою работу из-за экономического кризиса и пандемии коронавируса.
Украина.ру 10:46
Футбол

Станислав Черчесов: «Беговую дорожку делим с сыном»

Смотрим в постоянном режиме «Новости», давнишние футбольные матчи, ежедневно — беговая дорожка, которую делим пополам со Станиславом-младшим.
Московский Комсомолец 11:42
Происшествия

В Краснодарском крае задержали криминального авторитета

Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
99
Здоровье

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
530
Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru вчера в 20:29
1,5K
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
2,6K
Политика

Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет

Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
479
Общество

В мэрии Москвы назвали условия аннулирования пропусков

Пропуск для поездок на работу выдается сроком до 30 апреля включительно, количество поездок по нему не ограничено.
РБК вчера в 19:04
6
Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
30
Общество

Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции

Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
887
Общество

Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных масок

По данным телеканала, самолет Ан-225 Мрия доставил 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн лицевых щитов, а также 9 тонн медицинских масок.
Piter.tv 12:58
12
Общество

Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией

Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
4
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
364
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 06:10
3,5K
Экономика

Эксперты оценили стоимость самых необходимых бизнесу мер в 1,9% ВВП

Какая поддержка нужна бизнесу Президент Владимир Путин объявил, что "необходимы новые дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов".
РБК 10:24
Общество

В России зафиксировали 29-кратный рост покупок товаров для пикника

С начала объявленных президентом Владимиром Путиным выходных дней спрос на онлайн-заказы товаров для пикника вырос в 29 раз, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные маркетплейса Goods.ru.
РБК 13:07
1
Политика

Обама поддержал кандидатуру Байдена на пост президента США

Экс-президент США Барак Обама поддержал кандидатуру своего бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пост президента страны.
Российская газета 13:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное