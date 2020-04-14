Год назад аналогичный опрос отражал в основном планы операторов повышать тарифы в пределах 10%, однако текущий рост будет более значительным. По мнению представителей 62% опрошенных операторских компаний, тарифы, однозначно, вырастут более чем на 10%.

с чего всё началось

Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.

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