Экономика
ВедомостиРоссийские операторы связи предупредили о росте тарифов
Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
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с чего всё началось
Год назад аналогичный опрос отражал в основном планы операторов повышать тарифы в пределах 10%, однако текущий рост будет более значительным. По мнению представителей 62% опрошенных операторских компаний, тарифы, однозначно, вырастут более чем на 10%.TelecomDailyвчера в 19:16
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Microsoft выпустила плановые обновления для Windows 10
Пользователи Windows 10 1809 получили обновление KB4549949 с номером сборки 17763.1158.
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Цена Brent опустилась ниже $30 за баррель
Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).
Ведомости 12:36
Происшествия
В Иванове заведено уголовное дело за несоблюдение режима самоизоляции
Первое в Ивановской области уголовное дело за несоблюдение режима самоизоляции, приведшее к заражению других людей, возбуждено в отношении жителя областного центра, сообщил губернатор Станислав Воскресенский на проходившей 14 апреля видеовстрече с работниками предприятия «Ивановоискож» (IVCORE).
ИА Красная Весна 13:07
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет
В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении, социальном бедствии 1930-х годов прошлого века.
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Общество
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В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Общество
Инфекционную больницу в Новой Москве строит поставщик бордюров для мэрии
По данным «Русской службы Би-би-си», возведением семи из двенадцати корпусов занимается компания «Крост» у которой столичные власти намерены закупить бетонные бордюры на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 14:02
Шоу-бизнес
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Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Политика
В России разработали препарат от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru вчера в 11:38
Технологии
Industries of Titan вышла в ранний доступ Epic Games Store
Студия Brace Yourself Games, известная по музыкальному рогалику Crypt of the Necrodancer, объявила, что её симулятор космической колонии Industries of Titan вышел в ранний доступ Epic Games Store.
Игромания.ру 12:54
Политика
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
Согласно документу, в России вводится новый день воинской славы 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.
Российская газета 06:28
Политика
В МИД Турции назвали условие для закупки систем ПРО у США
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Турции закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot на определённых условиях, но при этом отметил, что позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, передаёт РИА Новости.
RT на русском 13:00
Политика
Посольство США прокомментировало ситуацию с российскими школьниками
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что получена информация о том, что в США в тяжелом положении в связи с коронавирусом оказались 74 школьника РФ.
РИА Новости 14:31
Транспорт
Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры
Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры С 15 апреля столичных автовладельцев, не оформивших цифровой пропуск на проезд, ждут серьезные проблемы.
Коммерсантъ 13:45
Общество
На Кубани начали проверку в отношении судьи из-за скандального видео
БИЗНЕС Online 09:30
Происшествия
В Ленобласти завели дело о «коронавирусном» хостеле для мигрантов
Следственное управление СКР по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту массового заражения коронавирусом мигрантов, которые проживали в хостеле в деревне Новосергиевка.
Инфо24 14:15
Происшествия
Дом агента хоккеиста Малкина ограбили в Подмосковье
Дом агента нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина ограбили в Подмосковье.
Газета.Ru 06:41
Общество
Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют
Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
Известия 08:38
Здоровье
На севере столицы открыли корпус для пациентов с коронавирусом
В лечебном корпусе №6 провели ремонт с перепланировкой помещений для приема больных с коронавирусом.
РИАМО 11:06
Авто
FAW готовит российскую премьеру нового T77
Китайская автомобильная корпорация FAW назвала сроки российского дебюта нового кроссовера T77.
Движок 09:53
Наука
Новый вид черных игуан на Карибах находится под угрозой исчезновения
На Малых Антильских островах (островах Саба и Монтсератт) в Карибском бассейне был обнаружен эндемичный вид черной игуаны-меланиста (Iguana melanoderma), который, как считают авторы исследования, находится под угрозой исчезновения.
Научная Россия 10:50
Технологии
Приложение «Карта жителя Нижегородской области» пропало из Google Play
Нижегородцы стали активно использовать приложение после указа губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о введении режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса.
Ньюс-НН 10:17
Армия и оружие
В Черном море заметили американский эсминец
В акваторию Черного моря зашел эсминец ВМС США Porter. Об этом проинформировали в Национальном центре управления обороной.
Профиль вчера в 15:47
Происшествия
Россиянин сдал полиции «слишком загорелых москвичей с довольным видом»
Житель Москвы сдал полиции «двух слишком загорелых москвичей», которые «смущали окружающих своим довольным видом».
Lenta.ru 12:05
Общество
Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией
Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
Общество
Особое мнение: Кирилл Мартынов
Кирилл Мартынов, редактор отдела политики "Новой газеты" был сегодня в программе "Особое мнение".
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Общество
Сформирован предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля
В Росавиации рассказали о формировании предварительного графика вывозных рейсов до 20 апреля.
Вести.Ru 15:02
Происшествия
На Кубани коронавирус подтвердили у пяти человек
Краснодар, 14 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 14 апреля сообщили в региональном оперштабе.
REGNUM 04:20