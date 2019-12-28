Армия и оружие
REGNUMРоссийские оружейники увеличат скорость гиперзвуковых ракет
Российские оружейники планируют добиться увеличения максимальной скорости гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до более чем 10 махов (скоростей звука). Об этом в интервью газете «Красна звезда» заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
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с чего всё началось
В основе оборонной мощи Отечества – прочный сплав боевого мастерства личного состава Вооружённых Сил и самоотверженного труда конструкторов, инженеров и рабочих предприятий ОПК.Красная звездавчера в 16:01
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Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Общество
Петербуржцы стоят в больших пробках на границе с Финляндией
В субботу утром, 28 декабря, жители Петербурга застряли в больших пробках на границе с Финляндией.
Армия и оружие
Новую украинскую установку испытали водой
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
Общество
Декабрь 2019 года в Москве стал самым теплым за всю метеоисторию
Декабрь 2019 года в Москве стал самым теплым всю историю метеонаблюдений.
Биатлон
Биатлонистка Кайшева выиграла спринт на «Ижевской винтовке»
Третье место заняла Елизавета Каплина (+30,1). Кайшева также выиграла индивидуальную гонку на 15 км на «Ижевской винтовке».
Политика
«Турецкий поток» будет запущен 8 января
Турция запустит газопровод "Турецкий поток" 8 января, объявил министр энергетики страны Фатих Донмез, сообщает Hurriyet Daily News.
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Происшествия
Мужчина в Воркуте погиб, не сумев выбраться из форточки
Мужчина замёрз насмерть, не сумев выбраться из форточки в городе Воркуте.
Фигурное катание
Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с первенства России в Красноярске перед произвольной программой.
Шоу-бизнес
Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
Происшествия
В Екатеринбурге приземлился аварийный лайнер
В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился лайнер Airbus A320 «Уральских авиалиний», у которого сработал датчик неисправности одной из систем.
Общество
Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили
Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
Спорт
Йохёуг выиграла масс-старт «Тур де Ски» в Ленцерхайде
Норвежка Тереза Йохёуг победила в масс-старте на 10 км свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски", объединяющей три этапа Кубка мира.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Футбол
Мусаев назвал причину плохих результатов клубов РПЛ в Европе
36-летний специалист Мурад Мусаев, занимающий должность старшего тренера "Краснодара", назвал причины, по которым российские команды так плохо выступают в еврокубках.
Политика
Дания не ограничивала привлечение судов для прокладки СП-2
Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда.
Общество
Росстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет
Миграционный прирост не спасет страну от естественной убыли. Росстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет.
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег
Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
Армия и оружие
Минобороны РФ потратило 1,5 триллиона рублей на вооружение
Общество
В МИД России осудили теракт в Сомали, при котором погибли 90 человек
Теракт, жертвами которого стали 90 человек в столице Сомали, городе Могадишо, осудил МИД РФ.
Происшествия
В Подмосковье в ходе сдачи норм ГТО скончалась школьница
Сдача норм ГТО по плаванию среди школьников в Воскресенске обернулась трагедией, сообщает «Подмосковье сегодня».
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев на Новый год уедет на море без пожилой супруги
Авто
УАЗ оснастит «Русский Prado» электронным ручником
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сняли электронные браслеты со средней и старшей сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины.
Происшествия
В автобусную остановку в Волгоградской области врезался автомобиль
Автомобиль BMW протаранил автобусную остановку в городе Волжский в Волгоградской области и скрылся с места ДТП, пострадал пассажир иномарки.
Футбол
Форвард Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин»
Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Иван Игнатьев перешел в казанскую команду «Рубин».
Хоккей
Александр Овечкин пропустит матч звезд НХЛ
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отказался от участия в "матче всех звезд НХЛ". Встреча пройдет 25 января в Сент-Луисе.
Единоборства
Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым
Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
Политика
Россия и Украина третий день ведут газовые переговоры в Вене
Напомним, 20 декабря после шестичасовых переговоров Москва и Киев подписали итоговый протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину еще на пять лет.