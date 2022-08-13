Как указывает в своем письме Всероссийский союз пациентов, проблема заключается в том, что, несмотря на рост числа пациентов, с 2012 года финансирование программы увеличилось незначительно — с 51,9 млрд руб. до 66,9 млрд руб.
Поставка Украине дальнобойного оружия приведет к тому, что «географические задачи [российской] спецоперации будут отодвигаться еще дальше», заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИДа Александр Дарчиев.
Бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард назвала целями американского президента Джо Байдена в ситуации вокруг Украины не защиту демократии, а «смену режима в России» и «раздувание конфликта для усиления НАТО».
«Главный комендант полиции объявил сегодня награду в размере 1 млн злотых за помощь в выявлении виновных в этой экологической катастрофе»,— заявил в ходе сегодняшнего брифинга заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик (цитата по ТАСС).
Как передает информационное издание "ВЗГЛЯД", в интервью российскому телевизионному каналу "Звезда" сдавшийся солдат украинских вооруженных сил Владимир Юванько более подробно поведал обстоятельства того, как он сдавался в плен войскам российской армии.