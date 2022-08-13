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Российские пациенты с редкими болезнями могут столкнуться с нехваткой лекарств в 2023 году

Всероссийский союз пациентов обратился к правительству с предложением увеличить бюджет программы «14 нозологий», которая позволяет обеспечивать препаратами пациентов с рядом редких заболеваний.
Коммерсантъ
Уже в следующем году, по подсчетам союза, абсолютный дефицит бюджета программы может превысить 20 млрд руб.
Коммерсантъ
Как указывает в своем письме Всероссийский союз пациентов, проблема заключается в том, что, несмотря на рост числа пациентов, с 2012 года финансирование программы увеличилось незначительно — с 51,9 млрд руб. до 66,9 млрд руб.
Коммерсантъ
Однако уже в 2023 году россияне, которые имеют редкие заболевания могут не получить необходимых лекарств из-за возникших сложностей государственного финансирования.
Московский Комсомолец

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«Ъ»: россиян ждет нехватка лекарств от редких заболеваний
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