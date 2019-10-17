Экономика
Lenta.ruРоссийские пекари объявили о подорожании хлеба
В сентябре текущего года (по сравнению с сентябрем 2018-го) средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки выросла на 8,1 процента, а на изделия из ржаной муки — на 9,6 процента. Об этом сообщила Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК), передает РИА Новости.
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Пекари рассказали, где в России за кило хлеба платят 32 рубля, а где и по 180
Интересантвчера в 12:01
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Россия отчитала Украину за призыв распустить ДНР и ЛНР
Реагируя на требование Киева распустить Республики Донбасса (ДНР и ЛНР) в качестве обязательного условия для реализации политических пунктов Минских соглашений, Захарова отметила, что «подобных заявлений много, и насколько они способствуют движению в направлении консолидации и не только общества, но, собственно говоря, страны на базе «Минска», никому неизвестно», сообщает ТАСС.
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Бортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России
Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что недавно США предоставили России информацию о конкретных лицах, готовящих теракты на территории страны, передает ТАСС.
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Сотрудников правоохранительных органов наделили правом объявлять гражданам официальные предостережения.
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Газета.Ru 06:06
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Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
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В Свердловской области в ДТП погибли вахтовики из Башкирии
Около 8 часов утра в Свердловской области произошло ДТП с летальным исходом, сообщает МВД по Свердловской области.
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Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Происшествия
Тело девочки нашли в одной из школ Новосибирска
Газета.Ru 01:54
Общество
Размер пособий на детей в России вырастет
В России увеличат ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка. Со следующего года средняя сумма пособия составит 12 тыс. рублей.
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Политика
Украинские пограничники задержали соратника Порошенко Гладковского
Бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский был задержан в Киеве пограничниками при попытке покинуть страну.
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Сергей Семак: «„Ростов“ показывает сейчас отличную игру»
Петербургский дневник 04:45
Общество
Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
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Музыка
Украинских артистов не пустят на Евровидение за гастроли в России
Гастролировавшим в России с 2014 года певцам и певицам ход на телеконкурс закрыт.
Телеканал 360° вчера в 10:38
Армия и оружие
В Венесуэле потерпел крушение истребитель Су-30
Истребитель Су-30 военно-воздушных сил Венесуэлы разбился в среду в штате Гуарико, оба пилота погибли, сообщило минобороны республики.
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РБК 05:58
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Известия 06:13
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС.
RT на русском 09:13
Здоровье
Собянин открыл Центр здоровья семьи ГКБ им. Плетнева
Комсомольская правда 07:25
Кино
В сети появился трейлер фильма «Лёд 2»
Кинокомпания Sony выложила в сеть первый трейлер фильма «Лёд 2». Он выйдет на экраны страны 14 февраля 2020 года.
ПроТуймазы 01:35
Политика
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Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Коммерсантъ 08:21
Происшествия
В Барселоне мирные протесты переросли в столкновения с полицией
ИА "Ореанда-Новости" Масштабные акции протеста, которые начались в Каталонии 14 октября, переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.
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Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стало системой».
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Наука
Ученые нашли способность слизи уничтожать бактерии
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Наука
Открыт новый способ создания и улавливания трионов
Группа ученых из Мэрилендского университета придумала новый метод синтеза и удержания трионов — трех соединенных вместе заряженных частиц — при комнатной температуре.
Индикатор 06:49
Экономика
Долговая нагрузка российских заемщиков выросла впервые за четыре года
По состоянию на октябрь 2019 г. показатель долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков увеличился на 1,6% до 24,6%. Хотя показатель долговой нагрузки показал рост впервые за последние четыре года, передает корреспондент Накануне.RU.
Накануне.Ru 05:11
Происшествия
Главреда российской газеты заподозрили в изнасиловании журналистки
Щеглова обвиняла главреда в том, что в ночь на 27 сентября он изнасиловал ее в редакции газеты, где несколько журналистов праздновали вручение наград регионального конкурса «Феникс».
Lenta.ru 06:23