Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские пекари объявили о подорожании хлеба

В сентябре текущего года (по сравнению с сентябрем 2018-го) средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки выросла на 8,1 процента, а на изделия из ржаной муки — на 9,6 процента. Об этом сообщила Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК), передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Российские пекари разъяснили ситуацию с подорожанием хлеба

ТВ Центрвчера в 14:44

В Гильдии пекарей рассказали, насколько хлеб подорожал за год

РИА Новостивчера в 10:43

Российские пекари объявили о подорожании хлеба

Lenta.ruвчера в 13:11

Производители «опровергли» информацию о росте цен на хлеб

Красная веснавчера в 12:26

Пекари рассказали, где в России за кило хлеба платят 32 рубля, а где и по 180

Интересантвчера в 12:01

В Гильдии пекарей прокомментировали статистику о росте цен на хлеб

Говорит Москвавчера в 11:31

Российские пекари рассказали о подорожании хлеба

Капитал странывчера в 14:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Политика

Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком

Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
Известия вчера в 17:24
Политика

Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском вчера в 12:38
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15 октября в 08:42
Финансы

Курс валют сегодня: доллар растёт 16 октября

В свою очередь, евро во вторник на открытии подорожал на 17 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,1 рубля.
Свободная Пресса вчера в 04:25
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет

Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.
РБК 15 октября в 11:16
Экономика

Крупные банки начнут оказывать госуслуги со следующего года

Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Общество

«Газпрому» отключили иностранные компрессоры через спутник

В 2012 году австрийская компания LMF дистанционно отключила "Газпрому" мобильные компрессорные станции (МКС), сообщили РИА Новости в госкорпорации.
РИА Новости 15 октября в 17:40
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 01:47
Экономика

В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда

В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
РБК вчера в 23:20
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Шоу-бизнес

56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике

Телепрограмма 14 октября в 11:36
Происшествия

Суд арестовал еще двух фигурантов по делу о беспорядках в Москве

Вечерняя Москва вчера в 10:02
Происшествия

В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья

РИА Новости вчера в 14:01
Общество

Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид

Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Росбалт 15 октября в 09:19
Культура

Писательница Маргарет Этвуд получила Букеровскую премию

Piter.tv 15 октября в 03:26
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению

Вести.Ru вчера в 10:14
Политика

Помощники Зеленского не смогли отличить Латвию от Литвы

В аккаунте президента был выложен пост с фотографиями с визита лидера в Латвию. Однако подпись гласила, что Зеленский был в Литве.
Газета.Ru вчера в 22:21
Армия и оружие

Двое украинских военных погибли в Донбассе

Московский Комсомолец 15 октября в 12:53
Происшествия

Не менее 50 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии

Не менее 52 человек пострадали в результате масштабных акций протеста в городах Каталонии в среду вечером.
РЕН ТВ вчера в 20:48
Наука

Археологи из ЮАР сделали важное открытие о предках людей. Снова

В 2010 году Бергер попал в заголовки газет, когда он, а точнее, его сын, которому тогда было девять лет, обнаружил останки нового вида человека на холмах к северу от Йоханнесбурга.
Машины и Механизмы вчера в 03:45
Армия и оружие

Правительственная армия Сирии вошла в Ракку

Капитал страны вчера в 12:33
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
Политика

Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.
РИА Новости вчера в 13:30
Футбол

На Украине сообщили о драке главы федерации футбола и президента «Динамо»

РБК вчера в 21:27
Происшествия

Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

REGNUM вчера в 10:20
Общество

Актрису из сериала «Солдаты» задержали за кражу в фитнес-центре

Уточняется, что ЧП произошло в одном из столичных фитнес-центров, администрация которого была вынуждена установить камеры видеонаблюдения после того, как клиенты стали жаловаться на кражи из шкафчиков.
Росбалт вчера в 07:00
Общество

Ученые рассказали об опасности изменения климата для городов России

Повышение глобальной температуры из-за изменения климата усугубит загрязнение воздуха в городах России.
Известия вчера в 22:03
Происшествия

Сын сыгравшего Тарзана актера убил мать и был застрелен

Труп пожилой женщины нашли в доме американского актера Рона Эли в округе Санта-Барбара, штат Калифорния.
Lenta.ru вчера в 20:29
Общество

Участники «Московского долголетия» выбирают спорт и моду

Участники программы «Московское долголетие» достигли особых успехов в этой сфере: российские и зарубежные дизайнеры выбрали более 10 представителей старшего поколения для демонстрации своих коллекций на подиуме.
Вечерняя Москва вчера в 15:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное