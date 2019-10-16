Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские пекари объявили о подорожании хлеба

В сентябре текущего года (по сравнению с сентябрем 2018-го) средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки выросла на 8,1 процента, а на изделия из ржаной муки — на 9,6 процента. Об этом сообщила Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК), передает РИА Новости.
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