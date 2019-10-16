Экономика
Lenta.ruРоссийские пекари объявили о подорожании хлеба
В сентябре текущего года (по сравнению с сентябрем 2018-го) средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки выросла на 8,1 процента, а на изделия из ржаной муки — на 9,6 процента. Об этом сообщила Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК), передает РИА Новости.
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Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Вести.Ru 12:34
Политика
МИД России объяснил задержание дипломатов США в Северодвинске
МИД России подтвердил «Коммерсанту» задержание американских дипломатов в Северодвинске (Архангельская область) и объяснил, почему оно произошло.
Ведомости 14:42
Происшествия
Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков
Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".
Народные новости вчера в 20:10
Политика
Трамп заявил о способности России разобраться с ИГ
Россия способна разобраться с «Исламским государством» (запрещено в России), заявил президент США Дональд Трамп.
Взгляд.ру 13:03
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Спорт
Россия сыграет с Бразилией в финале Всемирных пляжных игр
Хет-трик в составе победителей оформил Родриго Соареш да Коста. В финале турнира Бразилия сыграет с Россией.
Советский спорт вчера в 15:57
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
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Наставник молодежной сборной Польши может возглавить «Динамо»
Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич может возглавить московское "Динамо", сообщает польский портал Meczyki.
Газета.Ru 14:12
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению
Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 2017 года Ольга Подчуфарова приняла решение больше не выступать за Россию, и сменить спортивное гражданство.
Вести.Ru 10:14
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Кино
Зрители раскритиковали новый фильм «Малефисента»
ToDay News Ufa 14:46
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Игры
Chernobylite вышла в ранний доступ
Польская студия The Farm 51 выпустила в ранний доступ Steam свой чернобыльский хоррор Chernobylite.
Игромания.ру 14:52
Общество
Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Газета.Ru 07:38
Общество
«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы.
РБК 11:19
Политика
Палата представителей США поддержала протестующих в Гонконге
Вторая резолюция осуждает китайское вмешательство в дела Гонконга и поддерживает право народа региона на протесты, а также признает двусторонние отношения между США и Гонконгом.
Политика Сегодня вчера в 23:40
Транспорт
В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей
На смену камерам-треногам, которые фиксируют нарушения скоростного режима, могут прийти новые мобильные комплексы, которые будут установлены прямо на крыши патрульных автомобилей ГИБДД.
РБК 14:20
Шоу-бизнес
56-летняя Валюшкина показала фигуру в мини-шортах и мокрой футболке
В полку звезд, которые доказывают, что и после 50 можно обладать отличной фигурой и носить смелые вещи, прибыло.
Wday.ru 01:50
Экономика
Сбербанк представил платформу для краудлендинга
На краудлендинговых платформах инвестор (в случае со Сбербанком физлицо) может одолжить заемщику (юрлица из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент в зависимости от проекта.
РБК 06:07
Общество
Рогозин назвал высокую аварийность «Роскосмоса» мифом
Ранее "Роскосмос" в своем отчете опубликовал информацию, что среднегодовой уровень аварийности неуклонно снижается.
РИА Новости 06:25
Политика
Литва и Россия обменяются осужденными шпионами
В Вильнюсе информированный источник Радио Голос Балтии сообщил, что Россия и Литва обменяются осужденными за шпионаж.
Радио Голос Балтии 10:17
Политика
Источник сообщил о неофициальных переговорах РПЦ и Элладской церкви
Элладская православная церковь и Русская Православная Церковь неофициально обсуждают способ урегулировать кризиса, возникшего в православии в связи с предоставлением томоса об автокефалии Украине и в отношениях двух церквей в связи с заседанием архиерейского собора Греческой церкви, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах.
РИА Новости 14:45
Происшествия
В Москве таксист ударил пассажира ножом и ограбил его
Как сообщает ТАСС, в среду, 16 октября, в районе дома 10 по Тестовской улице преступник нанес пассажиру ножевое ранение, забрал его вещи и деньги, а затем скрылся на такси.
Вести.Ru 14:19
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
Российская газета 12:23
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
WomanHit.ru вчера в 10:36
Хоккей
Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ
«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Известия 13:24
Хоккей
ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в КХЛ
RT на русском 15:06