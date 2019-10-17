Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Гильдии пекарей прокомментировали статистику о росте цен на хлеб

Меньше всего продукт из пшеничной муки высшего сорта стоит в Чечне и Ингушетии, а самая высокая цена — в Сахалинской области.
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Российские пекари разъяснили ситуацию с подорожанием хлеба

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Капитал странывчера в 14:30

В Гильдии пекарей прокомментировали статистику о росте цен на хлеб

Говорит Москвавчера в 11:31

Производители «опровергли» информацию о росте цен на хлеб

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Российские пекари объявили о подорожании хлеба

Lenta.ruвчера в 13:11

В Гильдии пекарей рассказали, насколько хлеб подорожал за год

РИА Новостивчера в 10:43
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Volvo представил свой первый электрический кроссовер XC40 Recharge

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В прокат «Пионера» выходит фильм культового российского режиссера

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В результате ДТП пострадал 31 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.
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Газета.Ru вчера в 03:49
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Глава СПЧ Михаил Федотов покинет свой пост в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе, рассказал РБК близкий к руководству совета источник.
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