Экономика
Говорит МоскваВ Гильдии пекарей прокомментировали статистику о росте цен на хлеб
Меньше всего продукт из пшеничной муки высшего сорта стоит в Чечне и Ингушетии, а самая высокая цена — в Сахалинской области.
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Пекари рассказали, где в России за кило хлеба платят 32 рубля, а где и по 180
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