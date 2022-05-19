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Российские переработчики ткани сообщили о потере 85% сырья из-за санкций

В связи с прекращением импорта из Европы российским переработчикам текстиля перестало хватать сырья.
Lenta.ru
Пока дефицит восполнить не удается, а цены на российский вторичный текстиль выросли втрое, отмечает директор по производству подмосковной компании «Т-текстиль» (перерабатывала до 250 т сырья в месяц) Александр Завгородний.
РБК
Увеличить объемы сбора текстиля в России поможет реформа расширенной ответственности производителя, считает глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.
РБК
Помимо российских компаний самый большой объем старой одежды в России собирала сеть H&M, насчитывавшая 160 магазинов.
РБК

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РБК: российские переработчики текстиля лишились 85% сырья из-за санкций
News.ru02:59
Российские переработчики текстиля лишились 85% сырья из-за санкций
РБК00:00
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