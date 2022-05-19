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Российские переработчики ткани сообщили о потере 85% сырья из-за санкций

По словам директора по производству компании «Т -текстиль» Александра Завгороднего, пока что предприятиям не удалось восполнить нехватку сырья, а цены на вторичный текстиль в России выросли втрое.
Ведомости
Еще 3 тыс. т компании получили от российских сборщиков вторичного сырья, говорит руководитель фонда «Второе дыхание» (755 контейнеров для сбора вторичного текстиля в 52 регионах) Дарья Алексеева.
РБК
Текстиль в России перерабатывается в два типа новых материалов: обтирочную ветошь и регенерированное волокно, говорится на сайте фонда «Второе дыхание».
РБК
С начала мая у российских переработчиков осталось 3000 т текстиля, или 15% от нужного объема.
Ведомости

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Российские переработчики ткани сообщили о потере 85% сырья из-за санкций
УралПолит.Ru01:48
Переработчики текстиля в России остались без 85% сырья в мае из-за санкций
Газета.Ru01:14
Российские переработчики ткани сообщили о потере 85% сырья из-за санкций
Ведомости01:09
Российские переработчики текстиля лишились 85% сырья из-за санкций
РБК00:00

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