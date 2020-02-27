Общество
ИзвестияРоссийские пивовары попросили ужесточить требования к составу пива
Российские пивовары попросили не менять требования по содержанию солода в пиве и не разрешать его замену зерном и зернопродуктами. Такое предложение содержится в тексте письма Союза российских пивоваров, направленного в Минфин, пишет в четверг, 27 февраля ТАСС.
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с чего всё началось
Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива.Ведомостивчера в 16:41
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Общество
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Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Политика
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Биатлон
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Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
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Общество
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