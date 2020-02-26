Общество
ИзвестияРоссийские пивовары попросили ужесточить требования к составу пива
Российские пивовары попросили не менять требования по содержанию солода в пиве и не разрешать его замену зерном и зернопродуктами. Такое предложение содержится в письме Союза российских пивоваров, направленного в Минфин, пишет в четверг, 27 февраля ТАСС.
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