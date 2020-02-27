Общество

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Российские пивовары попросили не менять требования по содержанию солода в пиве и не разрешать его замену зерном и зернопродуктами. Такое предложение содержится в тексте письма Союза российских пивоваров, направленного в Минфин, пишет в четверг, 27 февраля ТАСС.
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с чего всё началось

Пивовары просят ужесточить требования к составу пива

Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива.
Ведомостивчера в 16:00

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Союз пивоваров попросил не менять требования по содержанию солода

РИА Новостивчера в 21:29

Российские пивовары просят Минфин не менять требования по содержанию солода в пиве

ТАССвчера в 17:10

Производители пива попросили ужесточить требования к его составу

РБКвчера в 18:38

Союз пивоваров РФ попросил не повышать норму заменяемого солода в пиве

Интерфаксвчера в 17:20

Союз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве

RT на русскомвчера в 21:12

Пивовары попросили ужесточить требования к составу пива

Коммерсантъвчера в 16:40

Пивовары просят ужесточить требования к составу пива

Ведомостивчера в 16:00
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Общество

Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей

Одним из обладателей выигрыша в 500 миллионов рублей в новогоднем тираже лотереи "Русское лото" стал 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко Мирошниченко отметил, что в его семье часто покупают лотерейные билеты накануне праздников.
Главный региональный 01:07
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Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта

5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Astera вчера в 15:24
Политика

Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко.
Российская газета 00:18
Политика

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
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Армия и оружие

Минобороны Турции сообщило о гибели двух военных в Идлибе

РБК вчера в 20:19
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Авиация МЧС возобновила поиск пропавших в Сочи детей

Авиация МЧС возобновила поиск в акватории Чёрного моря двух подростков, пропавших в Сочи.
RT на русском 00:31
Армия и оружие

День Сил специальных операций отмечается в России

День Сил специальных операций (ССО) отмечается в России ежегодно 27 февраля.
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Компания Kia в октябре представит новый логотип

В октябре 2020 года компания Kia представит свой новый логотип.
Новые автомобили 25 февраля в 10:46
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти.
РБК вчера в 21:00
Политика

Посольство обратилось к США с запросом о медпомощи Ярошенко

Посольство России в США обратилось к американским властям со срочным запросом об оказании медпомощи осуждённому в США российскому лётчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением состояния его здоровья.
RT на русском вчера в 22:54
Хоккей

«Питтсбург» проиграл «Лос-Анджелесу» в 900-м матче Малкина в НХЛ

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "пингвины" в субботу, 29 февраля, на выезде сыграют с командой "Анахайм Дакс", а "Кингз" на следующий день примут "Нью-Джерси Дэвилз".
Вести.Ru 01:15
Происшествия

В Ульяновске ученик напал с ножом на учительницу

По информации следствия, ученик ранил учительницу в живот кухонным ножом около 10:00.
ТАСС вчера в 05:21
Общество

Жертвами столкновений в Нью-Дели стали 32 человека

REGNUM 01:15
Политика

Гаагский суд принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги, вынесший решение против РФ по жалобе акционеров ЮКОСа, как аргумент использовал договор о присоединении Крыма, пишет РБК.
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Шоу-бизнес

После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету

За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
Uznayvse.ru вчера в 05:32
Политика

В Госдуме предложили время проведения общероссийского голосования

Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.
РИА Новости 01:20
Гаджеты

Назван самый популярный в мире смартфон 2019 года

Самым популярным в мире смартфоном в 2019 году по итогам продаж стал iPhone XR.
МонаВиста вчера в 10:07
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Новые Известия вчера в 03:05
Футбол

«Фламенго» выиграл Суперкубок Южной Америки

Бразильский клуб «Фламенго» стал обладателем Суперкубка Южной Америки, обыграв по сумме двух матчей эквадорский «Индепендьенте дель Валье».
Чемпионат вчера в 22:26
Политика

Посольство России в Киеве забросали лаптями

Активисты забросали лаптями посольство России в Киеве, сообщает издание «НВ».
Lenta.ru 01:18
Финансы

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
РБК вчера в 22:15
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Известия 01:21
Кино

Кадры со съемок «Матрицы 4» попали в Сеть

Sibnet Новости 25 февраля в 23:20
Общество

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
Политика

В КПРФ недовольны назначением всероссийского голосования на день 150-летия Владимира Ленина

В КПРФ недовольны назначением всероссийского голосования на день 150-летия Владимира Ленина Члены КПРФ негативно восприняли новость о том, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля — в день рождения Владимира Ленина.
Коммерсантъ вчера в 15:29
Армия и оружие

Военное преимущество США над Россией подорвано, признали в Пентагоне

Милли подчеркнул, что военные возможности России и Китая растут, эти страны стремятся превзойти США и их союзников и добиться влияния на весь мир.
REGNUM 00:22
Политика

В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия

В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Коммерсантъ вчера в 03:20
Общество

Роскачество нашло следы пестицидов в блинной муке пяти торговых марок

Эксперты Роскачества в преддверии масленицы исследовали 13 торговых марок мучной смеси для приготовления блинов и блинчиков и обнаружили, что в пяти из них есть следы пестицидов.
РБК 00:00
Общество

В Дании подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Дании. Об этом сообщает в четверг телеканал TV 2.
ТАСС 01:31
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