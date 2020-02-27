Общество
ИзвестияРоссийские пивовары попросили ужесточить требования к составу пива
Российские пивовары попросили не менять требования по содержанию солода в пиве и не разрешать его замену зерном и зернопродуктами. Такое предложение содержится в тексте письма Союза российских пивоваров, направленного в Минфин, пишет в четверг, 27 февраля ТАСС.
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с чего всё началось
Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива.Ведомостивчера в 16:00
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Общество
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Одним из обладателей выигрыша в 500 миллионов рублей в новогоднем тираже лотереи "Русское лото" стал 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко Мирошниченко отметил, что в его семье часто покупают лотерейные билеты накануне праздников.
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Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
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Авиация МЧС возобновила поиск пропавших в Сочи детей
Авиация МЧС возобновила поиск в акватории Чёрного моря двух подростков, пропавших в Сочи.
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День Сил специальных операций отмечается в России
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В октябре 2020 года компания Kia представит свой новый логотип.
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В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "пингвины" в субботу, 29 февраля, на выезде сыграют с командой "Анахайм Дакс", а "Кингз" на следующий день примут "Нью-Джерси Дэвилз".
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Гаагский суд принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
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После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету
За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
Политика
В Госдуме предложили время проведения общероссийского голосования
Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.
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Назван самый популярный в мире смартфон 2019 года
Самым популярным в мире смартфоном в 2019 году по итогам продаж стал iPhone XR.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Футбол
«Фламенго» выиграл Суперкубок Южной Америки
Бразильский клуб «Фламенго» стал обладателем Суперкубка Южной Америки, обыграв по сумме двух матчей эквадорский «Индепендьенте дель Валье».
Политика
Посольство России в Киеве забросали лаптями
Активисты забросали лаптями посольство России в Киеве, сообщает издание «НВ».
Финансы
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
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Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Кино
Кадры со съемок «Матрицы 4» попали в Сеть
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Политика
В КПРФ недовольны назначением всероссийского голосования на день 150-летия Владимира Ленина
В КПРФ недовольны назначением всероссийского голосования на день 150-летия Владимира Ленина Члены КПРФ негативно восприняли новость о том, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля — в день рождения Владимира Ленина.
Армия и оружие
Военное преимущество США над Россией подорвано, признали в Пентагоне
Милли подчеркнул, что военные возможности России и Китая растут, эти страны стремятся превзойти США и их союзников и добиться влияния на весь мир.
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В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия
В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Общество
Роскачество нашло следы пестицидов в блинной муке пяти торговых марок
Эксперты Роскачества в преддверии масленицы исследовали 13 торговых марок мучной смеси для приготовления блинов и блинчиков и обнаружили, что в пяти из них есть следы пестицидов.
Общество
В Дании подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Дании. Об этом сообщает в четверг телеканал TV 2.