Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива.

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Российские пивовары попросили не менять требования по содержанию солода в пиве и не разрешать его замену зерном и зернопродуктами. Такое предложение содержится в тексте письма Союза российских пивоваров, направленного в Минфин, пишет в четверг, 27 февраля ТАСС.

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