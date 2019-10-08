В России может прекратиться производство крафтового пива. Как заявили RT в Росстандарте, это может произойти, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.

с чего всё началось

Ковалев напомнил о возможности скорректировать рецептуру или отказаться от создания конкретных сортов. Ранее во вторник, 8 октября, в Росстандарте объявили, что в России может прекратиться производство крафтового пива.

Армия и оружие Трамп заявил, что США продолжат поддержку курдов в Сирии Президент США Дональд Трамп заявил, что США не бросили курдов в Сирии и продолжат их поддерживать.

Армия и оружие Националисты выдвинули Зеленскому ультиматум по Донбассу Президенту Украины Владимиру Зеленскому местные националисты поставили условие: если Вооруженные силы страны отойдут согласно "формуле Штайнмайера" от линии разграничения в Золотом (рубеж на Луганщине) и в районе Петровское (ДНР), то эти населенные пункты займут представители добробатов.

Шоу-бизнес Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.

Экономика Клиенты РЖД предлагают отложить переход на кассетные подшипники Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» попросил отложить намеченный на 2021 год переход всей железнодорожной отрасли на кассетные подшипники, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на решение заседания совета 3 октября.

Политика Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».

Общество Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.

Происшествия Сестры Хачатурян показали, как убивали отца Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

Технологии Первый резидент «Сколково» зарегистрирован в Ивановской области «Исследовательская группа Аддитэк» из Ивановской области стала первым в регионе резидентом инновационного центра «Сколково».

Экономика Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах Основной целью в Минфине назвали увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры при расчетах между Россией и Турцией, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний.

Наука Британцы разработают гибридный самолет для региональных перевозок Британцы разработают гибридный самолет для внутренних региональных перевозок.

Гаджеты Apple выпустила стабильную версию macOS Catalina Стоит отметить, что в macOS Catalina отсутствует iTunes, но появилась функция Sidecar, позволяющая iPad становится дополнительным монитором или устройством ввода с использованием стилуса Apple Pencil.

Космос Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) предоставил РИА Новости одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанных советской станцией "Луна-3" ровно 60 лет назад.

Космос На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.

Политика В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.

Политика Путин встретится с 19 новыми губернаторами Президент России Владимир Путин сегодня проведет встречу с 19 новыми губернаторами, чтобы обсудить с членами правительства совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности.

Шоу-бизнес Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.

Политика Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.

Происшествия Открытые могилы безродных в Барнауле проверяет СК РФ СУ СК РФ по Алтайскому крю уведомило о начале проверки по опубликованному ИА REGNUM видео с единственного городского кладбища в Барнауле, где хоронят безродных.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении В понедельник, 7 октября, стало известно, что всемирно известная светская львица Ким Кардашьян крестила своих детей в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

Происшествия В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.

Происшествия Власти ФРГ назвали инцидент с грузовиком террористическим актом Власти Германии назвали инцидент в городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), в ходе которого грузовик врезался в толпу и ранил 17 человек, террористическим актом.

Авто Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic Российские пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic.