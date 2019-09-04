Сборная России по пляжному футболу уступила коллективу из Белоруссии в матче группового этапа Суперфинала Евролиги. Победитель встречи был выявлен после серии пенальти, которая завершилась со счетом 2:1. В основное время команды забили друг другу по 4 мяча.

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