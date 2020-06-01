Сегодня – День северного флота Сегодня Краснознамённый ордена Ушакова Северный флот отмечает 287-ю годовщину со дня своего образования.

с чего всё началось

Командующий Северным флотом России Александр Моисеев заявил, что российские подводные лодки осенью этого года проведут стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР). Об этом он сказал в интервью газете «Красная звезда».

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 9,6K

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев. 1,2K

Общество Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 148

Здоровье Выявлена новая группа риска по коронавирусу В группу повышенного риска заразиться коронавирусом вошли курильщики и употребляющие алкоголь люди. 129

Политика Профессор Лабин заявил о специфичности процесса по делу MH17 Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей политолог Армен Гаспарян высказал мнение, что расследование дела сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 напоминает судебный процесс в Швейцарии по убийству советского дипломата Вацлава Воровского бывшими офицерами белой армии Морисом Конради и Аркадием Полуниным, когда убийц оправдали. 1

Общество Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". 953

Шоу-бизнес Елена Воробей заразилась коронавирусом Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса. 30

Общество Выплата пенсий с 1 июня меняется С сегодняшнего дня, 1 июня, пенсионеры, достигшие восьмидесятилетнего возраста, смогут получить прибавку в размере 5 686 рублей. 70

Футбол Гасперини в игре с «Валенсией» был заражен коронавирусом Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что он был болен COVID-19 в ходе ответной игры Лиги чемпионов против «Валенсии», отмечает Football Italia.

Общество Десятки новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Кузбассе В инфекционных больницах остаются 349 пациентов с коронавирусом. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 человек. 97

Происшествия Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией. 2

Футбол «Бней Иегуда» — «Хапоэль Кфар-Саба»: тут вас не ждали Предлагаем наш прогноз на поединок чемпионата Израиля, в котором 1 июня первый матч плей-офф в Группе вылета проведут «Бней Иегуда» и «Хапоэль Кфар-Саба».

Политика Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7 Президент США Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщила корреспондент телеканала CBS Пола Рид. 1,1K

Спорт Вяльбе: власти Архангельска отказали лыжникам в проведении сборов Лыжники сборной России, тренирующиеся в группе Юрия Бородавко, не смогут провести сбор в Малиновке (Архангельская область), сказала РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Космос Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства. 4,6K